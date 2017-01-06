装甲车被扣事件：新加坡国会议员向政府提出质询
亚洲新闻台网报道，几名议员已准备好在来临周一的国会上，对此前新加坡武装部队装甲车被扣留事件提出质询。
9辆泰瑞克斯轮式装甲运兵车（Terrex ICV）完成了在台湾的军事交流活动后，从台湾运回新加坡。11月23日，这批装甲车途径香港时，在香港葵涌货柜码头被扣留。
据港媒报道，扣留原因是运输公司美国总统轮船（APL）没有提供适当的许可证。
据亚洲新闻台网报道，议员张俰宾、孙雪玲以及毕丹星已经要求政府详细说明为取回这批装甲车所采取的步骤、及其结果。
毕丹星也希望了解新加坡武装部队是否采取了措施，以防止类似事件再次发生，以及此次事件中是否有任何机密设备受损。
另外，非选区议员陈立峰已向国防部提出询问，并希望了解运输新加坡受控军事装备的集装箱船只是否曾经过厦门等中国港口、以及其中是否存在“可接受的风险”。
议员扎吉哈则希望了解装甲车事件对新加坡和中国关系的影响。
国防部长黄永宏曾于上月30日在Facebook上表示，装甲车事件是“2016年的一个低点”，而新加坡武装部队已从该事件中学习，并改变其做法，以更好地保护新加坡的军事资产。
同时，他也表示将在国会上提供更多细节。
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