新加坡牛车水点亮彩灯迎鸡年春节
新加坡1月7日电，新加坡唐人街牛车水7日晚点亮约5500盏彩灯，新加坡总统陈庆炎出席亮灯仪式，正式拉开庆祝鸡年春节的序幕。
当晚的亮灯仪式在牛车水新桥路、余东旋街中央的露天舞台举行。陈庆炎等嘉宾点亮舞台中央的金鸡造型彩灯，牛车水街道中间及悬挂在街道上方的彩灯随即被点亮，灯光绚丽璀璨。随后，表演团队为现场观众奉上了精彩的歌舞和杂技表演。
据主办方牛车水-金声区公民咨询委员会说，今年牛车水新春庆祝活动的主题是“金鸡报喜迎新春，狮城欢腾庆丰年”。
据介绍，今年春节的灯饰造型以十二生肖中的鸡为主，包括55盏公鸡彩灯、64盏母鸡彩灯、134盏小鸡彩灯、56盏金蛋彩灯。这些灯饰巧妙组合，形成“早起的鸟儿有虫吃”、“玉不琢，不成器”等不同主题的灯组。
令人印象深刻的是13米高的巨型公鸡彩灯——塑造了昂首挺立、打鸣报时的公鸡。此外，主办方还设置了约1000盏牡丹花灯、4100盏桃花灯，寓意“花开富贵”。
这些灯饰由新加坡科技设计大学的学生设计，由40名工匠手工制作，用时5个月。为加强互动，新加坡科技设计大学的学生还特别设计了“祝福墙”，公众可用手机到指定网址发送祝福，这些祝福语会出现在新桥路、余东旋街上的花园天桥附近的吉祥贺词显示屏。
新加坡旅游局文化景区发展署长林子敦表示，新春庆祝活动展示了新加坡多元融合的文化，给本地居民和游客带来了一场视觉盛宴。今年的庆祝活动融入了很多新元素，丰富了传统庆祝活动的形式，也增强了本地社区的凝聚力。
据悉，牛车水春节系列庆祝活动将持续至2月25日，除了亮灯活动以外还包括第十届牛车水新春国际狮王争霸邀请赛、年货市场及新春嘉年华会、牛车水农历新年文化之旅等活动。为吸引年轻人参与，今年特别增设了潮食潮服集市。(新华社)
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