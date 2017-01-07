新加坡经济新蓝图能否让新加坡再腾飞
1月5日讯——新加坡将勾勒一个蓝图概述策略来提振经济，并以此作为该国经济增长的引擎。
新加坡大手笔勾勒经济“新蓝图”，能否如愿再度腾飞？
新加坡总理李显龙(Lee Hsien Loong)在新年致辞中表示，新加坡未来经济委员会(CFE)将会在几周之内发布经济报告建议。此后，新加坡政府报告称，2016年新加坡经济增速跌至7年来的低点。东南亚唯一的发达经济体新加坡面临的风险包括：美国贸易保护主义不断增长及中国经济增速放缓带来的压力。以下是新加坡未来经济委员会的大纲和预期:
“未来经济委员会”是什么？
由30位成员构成的新加坡未来经济委员会成立于2015年12月份，该委员会负责为新加坡制定经济发展策略。
该委员会由新加坡财政部长王瑞杰领导，新加坡贸工部长(工业)易华仁担任副主席。该委员会成员除了有五名内阁部长和老中青商界领袖外，也有创业家和投资家。
据《海峡时报》报道，新加坡未来经济委员会已经征询了1000多名教育家，商界领袖和学者的意见，将会从五大方面着手进行策略规划，即产业及市场的未来增长、企业的能力及创新、就业机会及技能、市区发展及基础建设、以及与世界的衔接性。
“未来经济委员会”为何重要？
新加坡此前拥有类似的委员会推动其经济转型成功的案例，即新加坡经济战略委员会。该委员会主要负责研究新加坡如何在新兴经济体中寻求新市场、如何在发达国家中寻求新商机以及如何向其他亚洲国家和地区出口独特技能等问题。该委员会提出的建议包括：旨在减少移民的增长的措施以及建立国家生产力基金资助项目以提振社会生产力。
业内机构野村证券(Nomura)驻新加坡的经济学家Brian Tan表示，从以往经验来看，新加坡设立的这些委员会，并不是在作秀。这将为下一个时期政策的制定奠定基调。
创新战略引热议
新加坡CIMB私人银行的区域经济学家Song Seng Wun表示，新加坡未来经济委员会可能会关注金融技术和纳米技术，同时也会关注在未来几年劳动人口减少的情况下如何提高生产效率。
该经济学家还表示，新加坡必须找到一些新的方式以确保它与世界仍是相关联的。问题是，新加坡这一规模相对较小的开放型的经济体，如何在社交媒体与其他方面的发展使企业之间几乎无明确的界限的情况下，与世界保持关联性。新加坡不再被其较小的规模所限制。
新加坡选择创新经济发展方式，不足为奇。该国在20世纪90年代，将经济重心转向化工、电子、工程和生物医学领域。2015年，该国生物医药行业产值为269亿新元(合约186亿美元)，大约相当于该国制造业生产总值的10%。
就业前景可否获提振？
野村证券的经济学家Brian Tan表示，在新加坡未来经济委员会的建议下，可能会更加强调就业。自2009年以来，新加坡以最快的速度裁员。并且，该委员会可能会强调老员工的再培训事宜。
该经济学家还表示，越来越多的证据表明，新加坡结构性失业率在上升。因为一些行业确实在不断衰退。如何重新部署工人进入新的行业，该国是对新加坡经济委员会提出的一个新问题。（汇通网）
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