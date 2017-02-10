欧洲球星为赚钱大批奔赴中国 被批“自毁前程”
法媒称，作为红魔（比利时队）28岁的中场球员，维特塞尔几天前空降中超，他是天津权健为了中超比赛最新引进的球员。
在海南训练基地，西班牙体能教练用母语喊道：“别给我把他踢伤了，这是咱们队的指望！”
据法国《费加罗报》2月9日报道，这位曾在俄罗斯和比利时拿过顶级联赛冠军的球员，其中超加盟身价可能会达到年薪1800万欧元，这将使其位列全球薪酬最高足球运动员的第八位，也让其进入了去年12月以来的天价转会名单。此外，32岁的阿根廷球员特维斯加盟上海申花，年薪达到3800万欧元，成为世界上薪酬最高的球员，远远领先于两位无可置疑的巨星梅西和C罗，中超俱乐部的老板们正在竞相花钱和创纪录。
报道称，中国如今招入了全球收入最高的三位球员。25岁的巴西球员奥斯卡从英超切尔西以6000万欧元转会至上海上港，成为全球收入第三高的球员，从而加入了阿根廷球员拉维奇（2400万欧元年薪，媒体认为是全球第二）及其巴西同胞胡尔克的行列。这种砸钱冲动另外的一个例证是，中国进入了全球转会市场金额的前五名，而2013它还仅排在第20位。2016年中国足球俱乐部转会球员的支出达到了4.2亿欧元，是2015年的2.5倍，仅次于德国、西班牙和意大利，远远超过法国。
报道称，像在其他体育项目上一样，中国做事情从来都是全力以赴，就是要变成一个足球“强国”。“这对中国来说无比的尴尬，”法国国际战略关系研究所所长帕斯卡尔·博尼法斯感叹道。
因此，富豪们在挥金买人上开始了激烈的比拼。C罗甚至曾拒绝了年薪1亿欧元的约请，但是并不是所有人都能拒绝这种诱惑。中超几年前还只能招入不知名的巴西球员或阿内尔卡这种进入职业生涯尾声的巨星，如今却可以吸引到当红时期的球星，维特塞尔就是明证。
意甲豪门尤文图斯也对其十分钟情，这让维特塞尔面临两难抉择：一边是传奇俱乐部，另一边是一个平庸联赛中的天价薪酬。物质上的吸引力是很强大的：维特塞尔最终宣布“为了未来的家庭不能拒绝”如此的报价，如今，他称对当初的决定感到“非常高兴”。他在与队友用过晚餐后平静地解释说：“这种薪酬可能一生只有一次，我决定抓住这一机遇，因为人从来都不知道未来几年会怎样。”
报道称，球星为了赚钱大批奔赴中国联赛引起了欧洲俱乐部的批评。前曼联球员雷·威尔金斯质疑，如果28岁就到中国去踢球，“你大致的意思就是职业生涯结束了，这些年轻球员在欧洲赚不到足够的钱吗？”然而，维特塞尔并不认为是在自毁前程：“我来这里不是闹着玩儿的，这里有卡纳瓦罗带领的很严谨的团队，训练很好，我的目标一直是能为国家队效力。”
为了尽快改变足球落后的局面，中国各大俱乐部也在猎求知名教练。原来的意甲球星卡纳瓦罗，在广州恒大和沙特俱乐部游走之后，去年6月走马上任天津权健主教练，当时该队还是中甲（二级联赛）球队。权健在其带队后晋级闯入中超。成功引进维特塞尔后，卡纳瓦罗长舒一口气：“事情看起来很不错。”他的教练团队包括均为意大利人的三名助理教练和一名队医。
天津权健的老板束昱辉还想加强队伍实力，打算再引进一名巴西球员和一名韩国球员，他本来已准备好与哥伦比亚球员法尔考和墨西哥球员西门内斯签约，但计划被打乱了。中国政府认为高价买球员有点离谱，今年1月中旬规定每支俱乐部上场的只能有3名外援而不是4名。此外，球员薪酬封顶也是一个棘手问题，当局希望能限制“非理性”开支，权健最后只能以约1000万欧元签下了27岁的巴西球员帕托。
报道称，尽管有上述制度调整，但大手笔应该还会继续下去。不断入股欧洲俱乐部的中国富豪们并不在乎钱的问题，还会在俱乐部引援上找到自己的利益点。研究中国体育内幕的马克·德雷耶分析说：“这些转会和薪酬开支不可能收得回来。电视转播权、赞助、衍生产品和门票销售都不够。”然而有些专家认为，这种疯狂砸钱长远来讲会带来收获，因为中国对足球的兴趣和胃口在不断扩大，问题就是要让足球联赛更具吸引力。
报道称，中国比赛水平是在提高，但主要缘于海外球星的引入。马克·德雷耶指出：“真正阻碍中国足球发展的，是青训和基础设施，这是一个需要至少20年的长远规划！”当局决定加快足校发展，到年底从目前的1.3万所增加到2万所，但是在中国这样一个父母更希望孩子注重学习的国家，创造足球文化不是指日可待之事……目前，中国在世界足球排名上只位列第81，国家队也基本无缘下届世界杯决赛阶段比赛。也许有朝一日它能问鼎，但是像在其他领域一样需要彻底“变革”。C罗如是说：“钱不是万能的。”
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