朝鲜发射导弹 中媒：是向特朗普发送信号
朝鲜于12日早上向日本海方向发射了一枚弹道导弹。美国、日本以及韩国立即向联合国安理会提出要求，以召开紧急会议商讨应对方案。
据法新社报道，安理会预计将于今日召开会议。
法新社等媒体指出，朝鲜此次导弹发射被视为是对特朗普新政府的挑战。
据路透社报道，特朗普于12日在弗罗里达的记者会上表示：“我只想让大家了解、并且完全知道，美国100%支持我们伟大的盟友日本。”但是，他并没有提及朝鲜，或透露任何应对计划。
这样的反映，与此前形成了对比。1月份时，在金正恩表示朝鲜将要测试洲际导弹之后，特朗普在推特上发文写道：“它不会发生！”而在竞选期间，他也曾表示会对朝鲜采取更加强硬的措施。
特朗普的反映引发了关注。战略与国际研究中心的亚洲专家葛来仪（Bonnie Glaser）认为，特朗普应对朝鲜的方案有限。而其它分析者也向路透社指出，特朗普这次相对缓和的初步声明表，其助手已说服特朗普不要被朝鲜丢出的诱饵所捕获，特别是当他的朝鲜政策还在制定过程中。
截至目前，还未获得中国政府方面的表态。
但是，《环球时报》英文版的社论于今日也指出，朝鲜发射导弹的目的，在于向特朗普政府发送信号，同时在测试华盛顿的态度。
社论中将朝鲜的核武器和弹道导弹发展形容为“对东北亚形成严重的困扰”。文中写道，朝鲜已变成一个国际体系外的特殊国家，胡萝卜和大棒都无法说服它。
该篇社论指出，朝鲜一开始发展核武器，是因为相信核武器会令它更加安全；但如今，它面临的军事威胁更加危险，同时也面临着冷战结束以来最严峻的制裁。就此，文章警示道，如果美国在打击朝鲜核发展的同时，却对朝鲜的关切视而不见，那美国目前的对抗将发展成一个荒谬的斗争。
美日韩都呼吁中国加强对朝鲜的施压。对此，《环球时报》社论则认为这只是治标不治本，并呼吁特朗普就根本原因着手解决朝核问题。
此前，特朗普于9日晚与中国国家主席习近平通电话。通话中，他表示将继续维持“一个中国”政策，并将处理朝鲜核问题视为“非常、非常优先的重要项目”。
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