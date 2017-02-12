特朗普就职后首次，朝鲜试射一枚弹道导弹
韩国军队联合参谋本部12日表示，朝鲜当天早上在平安北道向朝鲜半岛东部海域发射一枚弹道导弹。
韩国媒体援引联合参谋本部消息报道说，首尔时间当天7时55分(北京时间6时55分)，朝鲜在平安北道芳岘一带进行了发射活动。据推测，该导弹飞行距离约为500公里。韩美军方正在精密分析相关信息。
韩国军方消息人士对韩联社透露，从其射程看，朝鲜此次试射的导弹并非洲际导弹，有较大的可能属于改良型“芦洞”或“舞水端”导弹。目前韩军方正在密切关注朝鲜是否会进行追加发射。
韩国总统府青瓦台当天上午紧急召开由国家安保室长金宽镇主持的国家安保会议，研究对朝试射导弹的应对措施。
截至目前，朝鲜方面尚无此次导弹发射的相关报道。
这次试射，是美国总统特朗普当选以来朝鲜的首次试射。
1月8日，朝鲜外务省发言人曾表示，朝鲜的洲际弹道导弹试射准备工作已进入最后阶段，将随时发射。
朝鲜于2016年1月6日和9月9日分别进行核试验，并进行多次弹道导弹发射试验。联合国安理会分别于2016年3月2日和11月30日通过涉朝鲜的第2270号决议和第2321号决议，谴责朝鲜进行核试验，要求朝鲜放弃核武器和导弹计划，并决定对朝鲜实施新制裁措施。
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