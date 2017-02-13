情人节将至 中国未来30年约3000万适婚男性过不上这节
每遇情人节，单身狗表示会受到暴击一万点……
眼看明天就是情人节了，又有多少人只能眼巴巴地看着？特别是男单身狗。据预测，中国未来30年内或有约3000万适婚男性找不到对象。
3000万“剩男”从何而来
中国男性越来越多，女性越来越少。中国人口学会会长翟振武称，男人没对象的根本原因在于出生性别比的长期失衡。正常情况下，每出生100个女孩，相应会出生103—107个男孩。
而国家统计局发布的数据显示，2015年末，中国大陆男性人口70414万人，女性人口67048万人，男性比女性多出3366万人，总人口性别比为105.02（以女性为100），出生人口性别比为113.51。另据统计，“80后”非婚人口男女比例为 136比100，“70后”非婚人口男女比则高达206比100，男女比例严重失衡。
从20世纪80年代中期开始，中国的出生人口性别比持续偏高。翟振武给出了两个原因：一是强烈的男孩偏好，特别是在农村地区，追求生男孩的观念一直存在。二是现代技术条件的发展，使得生男孩变得容易。他说，小型化、现代化的超声波检测技术，能够在女性怀孕14周到16周时检测出是男孩还是女孩。这使得很多想生男孩的家庭更容易实现愿望，如果检测出是女孩，很多家庭会选择让孕妇人工流产。
“我国已经历近30年的出生人口性别比偏高且持续攀升过程，如此累积的结果是，未来30年内，逐步进入适婚年龄的男性将比女性多出近3000万人，矛盾或将集中爆发。”
在很多人的印象中，由于重男轻女观念的影响，中国男多女少的情况一直存在。没想到的是，最近几年表现得越来越明显。
“这已经成为一个相当严重的社会问题。”中国人民大学人口与发展研究中心主任、中国人口学会会长翟振武说。
由此看来，未来3000万剩男打光棍都是“身不由己”啊。都是择胎而生惹的祸！
对此，网友的评论更是亮了：
@莱安之 当初是你要堕胎 现在媳妇土里埋
@我的小卡车 杀了六千万女婴现在担心男的光棍了？
@最佳演员 说得跟现在没有3000万光棍似的
@神勇小白鼠 请把这条新闻在电视上播放，要不我妈看不见。。
@柯柯莹 重男轻女一时爽，儿子搞基悔断肠
@保持朱利 为啥身边总是剩女多？因为男人忒多挑懵逼反而耽误了时间！
@纷飞的思念 当初是你要堕胎，堕胎就堕胎～现在又要女人爱，女人哪里来～你家儿媳土里埋，已有二十载～贞子花子伽椰子，今晚招婿来。当初是谁要男孩，一再堕女胎？如今这帮繁殖癌，想起媳妇来？你家儿媳土里埋，水里重投胎。砸锅卖铁娶不来，活你TM该
@风也吹鸡蛋壳 你还幸灾乐祸？告诉你，找不到媳妇我就造反，地也不种了！
@我的是嫩菜瓜 放心吧，直男癌就不只3000万
@小懒 先是重男轻女，又是重儿轻媳，活该单身。
@中国新闻网 有社会学者按“嫁高娶低”、“男高女低”的社会观念总结了一种婚配模型：按社会经济地位将个人排成甲乙丙丁，甲男配乙女、乙男配丙女、丙男配丁女，最后剩下甲女和丁男。但与“剩女”多为个人选择不同，“剩男”是被动单身。你怎么看？
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