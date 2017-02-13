“虚拟男友”大受日本女性欢迎
西班牙《消息报》11日报道，竹下美保（音）是目前风靡日本的模拟恋爱游戏的忠实玩家。这款针对女性的游戏使无数玩家沉迷在与智能手机屏幕中虚拟男性的“恋爱”关系中无法自拔。
“这游戏看上去很简单，但玩起来需要一些练习，其中有一个深思熟虑的戏剧链，”30多岁的竹下美保对记者说，“尽管看上去完全非现实，但玩家最终会对游戏中的人物产生感情。”
而这恰恰是这款游戏的目的：“故事和主角们一样重要，情节中很多令人意想不到的变化也很关键。”日本知名游戏厂商Cybird株式会社开发的这款游戏的设计者朝木夏子（音）表示。
无论从外行还是内行的角度看，这都不是一款完全建立在算法基础上的游戏，其中包含的“爱情故事”会遵循多条可选择的故事线发展，其中虚拟男主角的变化会根据女玩家的决定来发展。
竹下美保并没有失去现实感，她有一位现实生活中的丈夫，但她承认这样的虚拟关系使她拥有一位随时随地可以指望的朋友，而丈夫并不能做到这一点。
据游戏厂商的统计，这款游戏中80%的玩家（包括越来越多的已婚女士）会在下班后或睡前玩游戏。
这类针对女性的游戏从五六年前随着智能手机的普及而开始兴起。
朝木夏子表示：“游戏中都是完美恋情，不会出现第三者或者悲伤的结局。”
日本婚姻关系专家会泽爱（音）指出，在日本，女性比男性主动会被瞧不起，建立一段感情关系非常麻烦。而已经找到的另一半“往往并不完全令人满意”。
会泽爱表示：“利用这类游戏作为暂时逃避现实的方法并不算是背叛，游戏中理想和完美的爱情满足了女性的幻想。”
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