特朗普有望成为“高铁总统”：美媒
《洛杉矶时报》11日报道指出，奥巴马想成为高铁总统，特朗普或许会取而代之。
奥巴马政府支出了近100亿美元，以改善全国客运铁路服务。尽管美国在一定程度上实现了这一目标，但它没有建成像欧洲、日本和中国那样的高铁。
其他国家的列车时速可达320公里或更高，但美国至今仍没有列车时速超过240公里，大多数列车比这慢得多。
特朗普已提议为美国基建投资1万亿美元，他表示有兴趣改善道路、桥梁、机场和客运列车。
在10日的白宫新闻发布会上，日本首相安倍晋三表示，特朗普将在基础建设方面进行“大规模投资”，包括高铁。他说，日本的技术将使华盛顿与纽约之间的旅行时间从目前的3小时减少到1小时。
在9日与航空公司高管举行会议前，特朗普公开表示，对美国没有高铁感到遗憾。他说：“我不想与你们的业务竞争。但我们没有一列高速列车。”
尽管如此，资金仍是巨大障碍。特朗普没有明确说明他将如何为这些投资埋单，除了表示私营部门将发挥更重要的作用。获得联邦资金可能很困难，因为预计共和党主导的国会将会积极寻找各种办法省钱。
政治和监管壁垒可能阻止私营部门支出大量需要预付的资金。
华盛顿一家政策机构的首席执行官罗布·普恩特斯说，让私营参与者对其投资抱有确定性，这将会消除最大的壁垒之一。他说：“私营投资者将承担客流量风险，这些是他们可以控制的事情。”
作为曼哈顿的房地产开发商，特朗普的个人经历和从商经验让他清楚地知道铁路系统在人口密集的中心地区之间及其周边运送乘客的能力。
美国高速铁路协会首席执行官安迪·孔兹说：“他充分了解铁路投资的价值以及铁路运送乘客的能力，这是非常有前途的。”
上个月，在一家与特朗普过渡团队有关的咨询公司所起草的50项重要基建项目表上，出现了几个高铁项目。
随着特朗普政府从各州州长那里征求意见，铁路相关项目的列表可能加长，这些州长渴望得到联邦协助，进行各州的重点基础建设。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost