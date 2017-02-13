新加坡7大经济策略为什么缺乏新意？
新加坡的未来经济委员会于9日公布7大策略，作为新加坡未来10年的经济发展大方向。
该委员会指出，这些策略旨在保证新加坡每年平均取得2%到3%的经济增长。
对此，《南华早报》文章分析道，仔细阅读该委员会的报告的人可能会感到些许失落，因为其中几项策略此前已被提出。
文章指出，报告中警示新加坡员工不要过度依赖文凭，但是，于2014年开始的未来技能（SkillsFuture）计划便一直将提升员工技能作为国家政策的一部分。
此外，委员会提到要促使每个产业进行转型，以帮助企业和员工为下一个增长阶段做好准备。但文章指出，这与2016年预算案中所提到的“产业转型蓝图”有所相似。而委员会希望吸引企业进行电子化，则与2014年推出的“智慧国家”形似。
华侨银行财政研究和战略部主管林秀心认为：“（报告的）主旨相较于较早前的政府战略计划，并没有本质上的不同或突破，但在主要贸易伙伴正出现趋向保护主义和孤立主义的同时，强调了保持联系的必要性。”
《南华早报》文章就此指出，未来经济委员会提出的策略，大多是对现行政策的调整。相对于开创性或大胆的新计划，“该委员会提倡了新想法——旨在将各种政策连接起来，并呼吁全国参与新经济”。
前国会议员殷吉星（Inderjit Singh）说：“我认为（报告中）没有可以大大促进经济转型的重大新激进思想，而我们非常需要这种思想。”
新加坡管理大学副教授陈庆文认为，报告重申了已提出的想法，但加强了对关键问题的关注。
缺乏新意的原因
文章分析道，未来经济委员会报告之所以缺乏新意，主要有3个原因。
首先，新加坡如今面临一个更加复杂的经济环境和挑战。在内部，其土地和人力资源——经济增长的基本要素——都正在接近扩张的极限。因此，新加坡唯一的选择便是通过技术和教育来提升员工的质量，以及依赖机械、机器人和数字技术等资本。在外部，保护主义和反全球化力量正在骚动，地缘政治也呈现紧张化。对此，新加坡只能试图适应它。
其次，新加坡已具有世界级的基础设施、全球金融中心的地位、以及强大的财政储备。新加坡并没有必要抛弃这些，而重构经济。
最后，文章认为该报告反映出了王瑞杰的风格——具有斟酌、商榷、稳健的因素。
新跃大学副教授Randolph Tan表示，随着经济的成熟，新加坡将会较少出现以前的高增长。
此前，新加坡政府也提到，2%至3%的年均增长率对新加坡经济来说是适宜的。
就此，文章总结道，未来经济委员会的策略应该足以维持目前的经济增长速度，但不足以让其加速。
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