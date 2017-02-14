特朗普的国家安全顾问辞职，疑未实报与俄大使的对话
特朗普的国家安全顾问迈克尔·T·弗林（Michael T. Flynn）于当地时间13日晚间辞职。
负责报道白宫事务的《时代周刊》记者Zeke Miller在推特上刊登了弗林的辞职信。
弗林在辞职信中写道：“我不经意地向副总统当选人、以及其他人，以不完全的信息，报告了我与俄罗斯大使的电话通话。”
|弗林的辞职信
根据《卫报》网报道，白宫已发出声明，接受了弗林的辞职，并提名退役中尉基思·凯洛格（Keith Kellogg）为代理国家安全顾问。
此前有报道指出，弗林曾于去年12月——特朗普就职之前——与俄罗斯大使谈过关于美国对俄制裁一事。但是，弗林随后否认与俄罗斯大使有进行任何“实质性的对话”。
据《纽约时报》报道，前代理司法部长萨莉·耶茨（Sally Yates）于周一表示，司法部门于上个月向白宫提出警示，说弗林并没有坦率地交代他与俄罗斯大使的对话。因此，司法部门担心弗林可能会被俄罗斯勒索。
路透社指出，这种联系可能会违反美国禁止私人公民参与外交政策的法律，即“洛根法案”。
而根据一名美国官员所描述的截获通讯内容，弗林在谈话中并没有作出任何解除制裁的承诺。但他也指出，弗林的确表明了，奥巴马就俄罗斯入侵乌克兰而对其实行的制裁，“并不一定会延续到一个希望改善美俄关系的政府的任期内”。
据路透社报道，一名美国官员表示，弗林的辞职，加上俄罗斯在乌克兰和叙利亚的侵略性姿态、以及共和党在国会上对移除对俄制裁的反对，将使特朗普对俄采取较缓和姿态的政策，失去了最有力的倡议者。
另一名官员认为，弗林的离开可能将加强国防部长马蒂斯、国务卿蒂勒森等内阁秘书的权力。
但也有官员认为，弗林的离开所加强的，可能是总统助手班农（Steve Bannon）和米勒（Stephen Miller）的权力。
民主党国会议员则对弗林与俄罗斯大使的谈话表示震惊，并要求政府召开内部简报会，以对该事件进行解释。
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