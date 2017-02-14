全球空气污染2015年死亡人数 中国和印度占50%以上
中国和印度占据了2015年全球空气污染死亡总人数的一半以上。
美国健康影响研究所（Health Effects Institute）的研究表明，空气污染于2015年在全球造成了420多万人死亡，使其成为第五大死亡原因。其中，仅仅在中国和印度，便约有220万人死亡。
路透社报道，该研究所还推出了一个线上数据库（https://www.stateofglobalair.org），显示污染对全球的健康影响。其中显示，全球有92％的人口居住在具有空气污染的地区。
报道指出，空气污染与癌症、中风和心脏病、以及哮喘等慢性呼吸道疾病的发病率常被联系起来。
该研究的数据显示，中国和印度两个人口最多的国家，各占有110万的死亡人数。
但该研究所所长丹·格林班姆（Dan Greenbaum）告诉路透社说，在采取行动方面，中国则较为超前。
他说：“（印度）有更长的路要走，而他们仍有一些部长认为，空气污染和死亡率之间没有牢固的联系——尽管已有相当多的证据。”
中国当局也不愿意将空气污染和死亡率联系在一起。路透社指出，中国卫生部称，它在烟霾与癌症发病率的联系方面，并“没有数据”。
中国国家卫生计生委于1月7日晚组织专家召开座谈会，就“雾霾是否引起癌症高发”等问题做出回应。其宣传司司长毛群安便说道：“目前，我国没有证明雾霾和良、恶性肿瘤发病关系的临床研究结论和相关统计数据。雾霾对健康危害，特别是长期对身体的影响到底有多大，现在下结论为时尚早。”
但是，根据中国于去年10月发布《“健康中国2030”规划纲要》，政府已承认健康和污染之间的联系，并承诺对影响进行准确评估、以及提高环境监测能力。
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