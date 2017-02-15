专家认为特朗普可能还会打“台湾牌”
《南华早报》14日报道，中美围绕“一个中国”问题的关系紧张缓解，但“特朗普可能还会打台湾牌”。
美国总统特朗普日前表示同意遵守“一个中国”政策，这让中国政府如释重负。但分析家们说，特朗普在与北京打交道的过程中可能还会把台湾当作谈判筹码，因此中美关系仍存在不确定性。
北京对台湾有独立倾向的执政当局越来越感到担忧。如果北京试图进一步挤压台湾的国际空间，紧张气氛可能还会再起。
特朗普与中国领导人上周进行的“破冰”通话，是自特朗普宣誓就职以来这两位领导人的首次交谈。这在一定程度上结束了中美关系极不确定的时期。在通话中，特朗普保证美国政府坚持奉行“一个中国”政策，即承认台湾是中国的一部分。
文章称，特朗普此前一直不认真对待“一个中国”政策，试图把这一长期坚持的政策当作谈判筹码，以换取北京在贸易和汇率问题上作出让步。北京则坚称“一个中国”原则是中美关系的政治基础。
复旦大学美国研究中心主任吴心伯认为，特朗普很可能继续把台湾作为谈判筹码。吴心伯说，北京现在可以放心了，特朗普表示将坚持奉行“一个中国”的政策框架，但中美关系今后要走的路还很长，在一些具体问题上还会有分歧。他还说，美国很可能会继续向台湾出售武器和进行高层互访。
去年12月，特朗普打破外交惯例，与台湾地区领导人蔡英文通了电话，这令北京十分恼火。北京认为台湾是中国的一个省，反对美台之间进行任何形式的官方往来和交流。
美国战略与国际问题研究中心资深研究员葛来仪说，特朗普和蔡英文之间不大可能再公开通电话。但她说：“美台之间的军事和安全合作会保持不变，甚至可能会加强。”
英国经济学人智库驻北京的分析师汤姆·拉弗蒂说，特朗普可能不会意识到这表明他很软弱。他说：“这可能考验他所承诺的热情友好。我们对中国在贸易、南海或朝鲜问题上是否会向美国作出重大让步尤其感到怀疑。”
拉弗蒂说，日益明显的迹象表明，北京可能会为了自己的利益寻求进一步严格定义“一个中国”政策。新加坡装甲车在台湾进行军事演练后回国途中在香港遭扣押就是一个例子。
北京大学国际关系学院院长贾庆国说，北京仍然担心美国向台湾出售武器的“政治意义”。他说，现在中国大陆在军事上比台湾强大得多，美国对台军售在防御方面不具有重要意义，但具有政治意义。贾庆国还说，既然特朗普已经上任，北京不会再容忍特朗普和蔡英文之间直接通话。
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