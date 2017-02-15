很多果蔬不能敷脸上
近日，一则“山药‘面膜’美容反遭毁容”的新闻引发关注：一名女士把山药切片当面膜用后，引发严重过敏。类似案例在生活中并不少见，很多女性觉得用果蔬做面膜很天然，殊不知，随意乱用可能会伤了容颜。
不可否认，有些果蔬中的营养元素如维生素E、绿茶酚等确实能起到美白、补水、柔嫩肌肤的作用，但这并不意味着所有果蔬都可以用来敷脸。比如，新鲜山药黏液中的植物碱成分会导致皮肤过敏；柠檬、草莓、西瓜皮等水果富含鞣酸、果酸等酸性成分，容易使皮肤出现干燥、红肿等症状；芦荟、柑橘等水果含有光敏性物质，遇到阳光极易发生光敏反应，容易引发局部瘙痒、红肿、丘疹、水疱等光敏性皮炎的症状。
如果实在想用果蔬做面膜，建议选择黄瓜和土豆，这两种果蔬不良反应少，安全性较高。黄瓜水分丰富，性质温和，滋润肌肤的同时还能有效收敛毛孔；用土豆片敷眼周能改善黑眼圈。
需要提醒的是，由于每个人的肤质不同，保险起见，用之前最好先在耳后、手臂内侧测试一下，确定没有过敏反应再用。另外，患有荨麻疹、皮肤湿疹或支气管哮喘等过敏性疾病的人，使用果蔬面敷更应谨慎。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost