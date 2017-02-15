台湾悄悄撤掉ECFA小组？ 台经济部长：不存“裁撤问题”
台湾《中时电子报》14日报道，台湾经济部最近悄悄将《两岸经济合作架构协议（ECFA）》临时任务小组撤掉，成员归并入国贸局双边一组，意谓两岸经贸谈判及官方往来恐无限期陷入停摆。
ECFA于2010年签订，旨在增进海峡两岸之间的经济合作交流，其内容主要是两岸约定关税减免、签署自由贸易协议。
在台湾方面，两岸经贸业务是由经济部国际贸易局的大陆科负责。
2011年，台湾经济部从大陆科抽出5、6名人力，成立ECFA临时任务小组。
但是，两岸业务量在蔡英文上台后大量减少。据报道形容，“业务量清淡，大不如前”。
于是，台湾经济部门于2016年进行业务与组织调整时，悄悄撤掉ECFA临时任务小组。
香港中评社中评社分析道，台湾当局撤掉ECFA临时任务小组的作法并不令人意外。文章指出以下原因：其一，ECFA已无法推动，ECFA小组无事可做；其二，蔡政府根本无意在“九二共识”上让步，明知两岸无法复谈。
该文章也称，蔡英文当局无心推动ECFA后续复谈，令台湾工商界忧心忡忡。
今日，台湾于ECFA官网上发布声明指出：“经济部国际贸易局从未设置ECFA专案办公室，故没有今日报载裁撤专案办公室的问题。”
声明解释，2016年初基于“业务考量”，才进行人力及业务的整合。而未来若有需要，贸易部也可能再进行调整。
据环球网报道，台湾经济部长李世光也于昨日表示，ECFA临时任务小组并不存在“裁撤问题”。据引述，他说明，该小组是临时性组织，并非项目办公室。
当被问及ECFA是否就此停摆时，李世光回答道：“目前没有听到任何指示”。但是，他也表示，仍然需要等待台湾立法院通过两岸协议监督条例等法规，ECFA才能继续推动。
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