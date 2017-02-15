人类污染物已达太平洋最深处 致命毒素危及海洋生物
英国《泰晤士报》13日报道，研究发现，人造有毒化学物质已经到达海洋最深处，危及那些永远生活在黑暗中的海洋生物。
太平洋马里亚纳海沟和克马德克海沟的海底距海面超过6英里（约合9656米），在那里捕获的甲壳类动物体内的工业污染物水平是普通蚯蚓的十倍。
报道称，这种形似小虾的生物被称为端足目动物，这些动物脂肪组织中持久性有机污染物的含量极高。
这些持久性有机污染物包括多氯联苯和多溴联苯醚。这两种化学物质曾被普遍用作电绝缘体和阻燃剂，但在20世纪80年代遭到禁用。
这些化学物质永远不会降解，动物一旦接触将会削弱免疫系统，降低繁殖成功率。虎鲸极易受到多氯联苯的侵害。这种物质会在虎鲸的鲸脂中累积，有可能造成流产或新生幼鲸夭折。
英国纽卡斯尔大学的科学家说，污染物之所以能进入海沟，可能是因为一些污染物附着在塑料微粒上，或者沉入海底的动物尸体中含有污染物。
这些塑料微粒和动物尸体会成为甲壳类动物和其他食腐动物的食物。这些动物又会成为其他深海生物的食物，比如长尾鳕鱼、狮子鱼以及鼬鱼。
报道称，20世纪30年代至80年代，多氯联苯的总产量约为130万吨。时至今日，仍有多氯联苯从垃圾填埋场、拆毁的建筑物以及老旧的工业区中泄漏并流入河流和大海。
研究人员通过从船上向海中投放一个两米高的三脚架进行污染物检测。这个三脚架被称为着陆器，沉到海底需要4个小时。着陆器带有饵料，能够捕获海底的端足目动物。
12至24个小时后，科考船上的研究人员向着陆器发射了声音信号。着陆器随后抛下载压铁并浮出水面。
研究论文第一作者艾伦·贾米森说，污染物一旦进入海沟就无法再降解或向其他地方扩散，只会慢慢在海底越积越多。
他说：“我们仍然将深海视为遥远的原始之地，认为那里不会受人类影响，但不幸的是，我们的研究表明，这种想法与事实完全相悖。这篇论文最重要的发现就是向世人展示了人类活动的影响之大、范围之广。这篇论文也提醒我们，应该将海洋环境视为一个整体，不应该只关注人类涉足的区域。”
贾米森说：“在深海这个问题上，我们太擅长采取‘眼不见心不烦’的态度，但是漠不关心带来的后果我们承受不起。深海远没有那么遥远，实际上深海与地表水的关联非常密切。这意味着，我们扔到海底的东西终有一日会以某种形式重新浮出水面。”
贾米森说，海沟中的海洋生命网既复杂又孤立，这使得这些生物更易遭受污染物的永久侵袭。与海洋中的其他区域不同，海沟是“封闭的生态系统”，其中的生物不具有流动性。
他说：“我们取样的端足目动物体内的污染物水平与西北太平洋污染最严重的工业区类似。我们现在还不知道的是，这个问题会对更大的生态系统产生怎样的影响，弄清楚这一点将是我们接下来要面对的一个重大挑战。”
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