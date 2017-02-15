中国使馆发警讯：游客到新加坡注意避离大树
综合讯，中国驻新加坡大使馆在网站上发出警讯，提醒到新加坡的中国游客，在强风天气下，对大树“加强防范，注意避离”。
中国驻新加坡大使馆警讯全文如下
提醒来新旅游中国公民注意恶劣天气并加强安全防范
2017/02/15
近日，新加坡连续发生两起大树倾倒致人死伤事件，引起关注。新有关部门正就大树倾倒原因开展调查，多认为与近期频发的强风、暴雨等恶劣天气有关。为使广大中国游客在新加坡平安、顺利旅行，中国驻新加坡使馆提醒来新旅游中国公民注意以下事项：
一、密切关注天气状况，尽量减少或避免恶劣天气下的户外活动。如出游时遭遇恶劣天气，注意加强防范，做好安全防护。
二、在强风天气下，到公园特别是植有高大树木的场所游玩、经过路旁植有高大树木的道路、在周边植有树木的车场停车时加强防范，注意避离。在高楼下道路行走、进出建筑物时提高警惕，防止高空坠物。
三、在暴雨天气下，尽量减少外出活动，如外出应带好雨具，谨防雷电，驾车时注意减速慢行，行人注意路面、阶梯湿滑。
新加坡当地报警电话：999
中国驻新加坡使馆领事保护与协助紧急求助电话：0065-92971517
外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：0086-10-12308或0086-10-59913991
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