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网曝河北一派出所长携带黑社会当街打人 疑当官期间从商
星期三, 二月 15, 2017
日前网友@我是高增红 爆料：保定雄县龙湾镇派出所所长张玉良携带黑社会殴打妇女。起因疑似张玉良与被打者一家合伙经商产生矛盾，期间张玉良曾携带小混混几次三番殴打对方并且都是女性，还发恐吓短信，将对方车库喷漆用刀扎坏，将对方车用匕首全都刺破，给对方全家施压。
网友无霜君加暖心丸：土皇帝太多！有人敢管吗？
网友笔春秋：非得让人说警匪一家亲吗？
网友Xiao珂：不上新闻，不引起社会讨论，还真处理不了，因为你报警没用啊
网友璎珞手工：不知何时拍苍蝇？
网友隔壁老张：不怕黑社会，就怕社会黑
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