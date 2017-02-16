中国投资移民为美创造就业：港媒
香港亚洲时报在线报道，特朗普最近的旅行禁令以及他竞选过程中接二连三的排外言论，表明反移民情绪在美国日益高涨。
特朗普及其追随者认为移民和中国正在偷走美国的就业机会。然而投资移民中绝大部分是中国人，他们是来美国创造就业机会的。根据EB-5计划，符合有关投资额及创造全职就业岗位数目严格标准的外国投资人可以申请绿卡并成为美国永久居民。
EB-5计划是国会在1990年出于刺激美国经济的目的设立的。申请人要想符合条件，必须投资一家新的商业企业，并为美国工人创造就业机会。根据美国投资移民行业协会（IIUSA）发表的报告，2016年EB-5投资者向美国企业投资了超过38亿美元。尽管报告没有提供当年中国大陆投资者的人数，但2014年的中国大陆投资者人数为4153人，占该年EB-5投资者总人数的85%。紧随其后的三个最大来源的国家和地区依次是越南、台湾和印度。
报道称，每年只发放1万个EB-5签证，过去两年里由于中国投资者的涌入，这一额度都很快被抢光。甚至连特朗普大厦的建设资金多半也是利用了中国EB-5投资移民的投资。
报道称，特朗普在允许以自己的名字来命名一座利用中国移民投资建造的大楼的同时，却又指责中国正在破坏美国经济，这无论如何显得有些伪善。此外，移民对于经济的影响必须作为一个多维度的问题来看待，在考虑弊的同时也考虑利。
报道称，许多指责移民“偷走”美国就业机会的人，对于有多少就业机会是通过EB-5计划直接创造的一无所知。这里是简单的算术：每年1万个签证乘以每个签证创造的至少10个就业机会，等于每年至少10万个就业机会，可能更多，更不用说有很多就业机会是通过对经济的刺激间接创造的。也许感到愤怒的应该是中国，因为美国偷走了他们最富有和最具经济头脑的一些公民。
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