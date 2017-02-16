稳定人民币和外汇储备 中国严控资金外流 对外投资额急剧减少
北京讯，中国对外非金融直接投资以及海外房地产购买1月份急剧下跌，主要是因为中国当局收紧资本外流，以支持人民币汇率以及减缓外汇储备的压力。
商务部数据显示，2017年1月，中国境内投资者非金融类对外直接投资，累计实现投资532.7亿元人民币（折合77.3亿美元），同比下降35.7%
与此同时，中国对海外房地产的投资大幅下降了84.3%。
本月较早时的数据显示，1月份，中国的外汇储备下降到3万亿美元以下，这是六年来的第一次。但是下跌幅度少于预期，这显示收紧管制之后，资本外流势头有所减少。
中国采取行动堵住资金外流的漏洞，加强检查对外投资的类型之后，12月的对外直接投资减少了了84.1亿美元，同比下降39.4%。
上星期，中国国家外汇管理局在一份声明中说：“来自监管机构的风险警告和短期控制已经取得成效，根据企业自身情况，国内企业在对外投资方面更有秩序和更加理性。”
中国的监管机构已经警告，将密切注意对海外的房地产、娱乐、体育等行业展开非理性的投资。1月份，流向房地产业及文化体育和娱乐业同比分别下降84.3%和93.3%。
商务部新闻发言人孙继文说，中国对外投资中，实体经济和新兴产业投资受到重点关注。1月对外投资主要流向制造业以及信息传输、软件和信息技术服务业，同比分别增长79.4%和33.1%，占对外投资总额的比重从2016同期的13.4%和5.6%上升至37.5%和11.5%；流向装备制造业22.9亿美元，是上年同期的2.7倍。
不过，他没有提供这些产业对外投资的绝对数字。
去年，中国一些官员对海外投资迅速增长表示关切，但中国政府说，继续支持合法的海外投资，支持对外投资的政策没有改变。
国家外汇管理局同时也表示，监管机构也在密切注意海外投资中的潜藏风险，有关企业应该谨慎。
上个月，至少有三家监管机构加强了对海外投资的监管，或者警告不要盲目对外投资。
大型公司复星说，新的限制令没有影响公司的投资计划，因为他们已经有了足够的资金在海外了。
但是，最近几个月，一些中国企业的海外项目已经取消或延迟，主要是因为未能获得中国监管当局的批准。
中国一家投资公司收购意大利足球俱乐部AC米兰的案子，已经延期到3月3日，也是因为批准和资金汇出的原因。安徽鑫科新材料股份有限公司12月份撤销了对好莱坞一家电影公司的控股股份的竞购。
2016年，中国的对外投资增加到了1701亿美元，比上一年增长了44.1%。商务部12月时说，今年这个数字还是会增加。
经济学家预料，由于外汇储备最近下滑，当局将加强对现有监管政策进行执法，但是，投机分子还是很快会找到新的办法让资金流到外国。
国际信贷评级机构惠誉（Fitch）旗下的新加坡BMI研究分析师蔡汉腾说，中国资本控制的影响是有限的，对资本外流的影响可能只有几个月，长期而言，中国经济的基本面依然乏善可陈，因此人们还是有很大的动因试图将资金带到海外。
“所以，长期而言，资金外流还是会存在。”
与此同时，中国1月份收到的外国直接投资下降了9.2%，达801亿元人民币（116.8亿美元）。商务部说，这主要是因为去年的基数较高，以及新年长假的因素。
去年，中国收到的外国直接投资增长了4.1%，达8132.2亿人民币。
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