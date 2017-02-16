华为将协助菲律宾2020年前建成5G网络
法新社报道，菲律宾最大的电信公司菲律宾长途电话公司14日表示，中国通信设备巨头华为公司将与该公司合作，希望在2020年前为菲律宾建成5G网络。
法新社2月14日报道，菲律宾拥有世界上最活跃的互联网用户，却是世界上网速最慢的国家之一。菲律宾的智能手机使用率也在稳步提升，研究人员称，菲律宾的智能手机用户约有3300万。
菲律宾长途电话公司上个月与华为达成一致，将联合研发菲律宾第五代无线技术。
菲律宾长途电话公司发言人拉蒙·伊斯贝托在评价华为公司时说：“他们是5G技术研发领域最重要的公司之一。”他补充说，华为已经参与了该公司的陆地线路和移动电话服务的建设。
华为是世界主要智能手机制造商，业务遍及全球170个国家和地区。华为已经为在美国和全球市场的扩张制定了雄心勃勃的计划，希望在未来5年内成为全球最大的智能手机制造商之一，尽管外界对其与北京当局的关系存在争议。
由于在南海存在领土争端，北京和马尼拉的关系一直不稳定。但是，随着去年菲律宾总统杜特尔特带领马尼拉远离其长期的防务伙伴美国，中菲关系转暖。
伊斯贝托说，对于有关华为与中国政府有关联的争议并不感到担忧，他强调外国公司仅仅是提供技术。他说：“最后还是我们自己运营网络。”
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