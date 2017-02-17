7岁女孩给谷歌写了一封求职信，执行长这么回她……
豆袋沙发、卡丁车和滑梯…… 谷歌办公室的各种设施让多少人羡慕和向往！
这些设施的照片，甚至启发了7岁的英国女孩克萝伊（Chloe Bridgewater），让她动笔给这家科技巨头写了一份求职信。
“亲爱的谷歌老板，我的名字是克萝伊。当我长大了，我想要在谷歌工作。我也想要在巧克力工厂工作、以及在奥运会游泳。”她写道。
她在信中承认说：“我的爸爸告诉我，向你们提交一份谷歌的工作申请。我不知道这是什么，但他说给你们寄封信就可以了。”
“谢谢你阅读我的信，我只写过另外一封信，是给圣诞爸爸的。”
除了可爱的真诚，小克萝伊也很会推销自己。
她写道：“我的老师们告诉我的妈妈爸爸说，我在班里很棒，我的拼写和阅读和算数很棒。”
想不到！谷歌的执行长桑德尔·皮采（Sundar Pichai）亲自回复了她的求职信！
皮采感谢了克萝伊的来信，并鼓励她继续学习科技知识。
他写道：“我想，如果你继续努力，继续跟随你的梦想，你会达到你设定的目标——从在谷歌工作到在奥运会游泳。”
“我期待在你完成学业后，收到你的求职申请！”
my 7 yr old daughter wrote to the boss of Google asking for a job, she's so made up he replied! Thanks @sundarpichai pic.twitter.com/EMuANNHiVc— Andy Bridgewater (@B21DGY) February 13, 2017
意外让女孩失去自信
克萝伊的父亲在领英（LinkedIn）发文分享道，小女孩于几年前发生车祸，被一辆汽车撞倒。随后，她便失去了“很大的自信”。
他表示，非常感谢这么忙的一个人，能抽出时间，让一个小女孩离她的梦想更进一步。
他补充道，这个女孩“如今更加渴望在学业上做得更好、更渴望为谷歌工作。”
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