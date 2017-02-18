蒂勒森与王毅首次会面，呼吁中国“使用全部既有的工具”缓和朝鲜的行为
美国国务卿蒂勒森昨日与中国外交部长王毅首次会面时，敦促中国尽一切努力，缓和朝鲜的“破坏稳定的行为”。
朝鲜于12日早上向日本海方向发射了一枚弹道导弹。
据蒂勒森的发言人托纳（Mark Toner）所说，蒂尔森向王毅“强调了朝鲜核计划和导弹计划日益增加的威胁，并敦促中国使用全部既有的工具，来缓解朝鲜破坏稳定的行为。”
他指出，蒂勒森和王毅也讨论了为贸易和投资创造一个公平竞争环境的必要性。
根据中国外交部的声明，王毅则告诉蒂勒森说，“中美两国对维护世界稳定，促进全球繁荣肩负着共同责任，双方共同利益远大于分歧”。
中国外交部声明也写道：“双方还就朝鲜半岛核问题深入交换了意见。”但没有提供更多细节。
中国作为朝鲜的“友好近邻”，“两国有着友好交往的传统”。因此，美国等西方国家一直期待中国在朝鲜问题上出一份力。
2013年，中国首次对制裁朝鲜的联合国决议投了赞成票。之后也出台了一系列制裁措施。但是，其执行力度一直受到质疑。
与此同时，中朝关系也变得冷淡。
本月15日，朝鲜领导人金正恩的哥哥，金正男，于马来西亚机场被杀害。对此，《金融日报》发表题为“中国越来越难以牵制朝鲜”一文。其中引述北京清华—卡耐基全球政策中心的外交事务专家赵通所说，指出如果金正男的暗杀是平壤方面下令的，那么它“对中国的权威而言是坏消息”。
据引述，赵通认为：“如果真是朝鲜命令的，那么这起暗杀发出了一个信息：金正恩将不惜代价保住自己的政权……中国将更难说服国际社会相信，朝鲜可以和平地发展成为一个现代社会。”
面对美日韩呼吁中国加强对朝鲜的施压，《环球时报》本月13日社论则认为，这只是治标不治本，反而呼吁特朗普就根本原因——朝鲜的关切——着手解决朝核问题。
相关文章：
G20外长会议：中美自特朗普上台的首次最高级别会面
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost