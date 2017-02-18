新加坡三场纪念日本占领时期死难者活动，中国使节只参加两项
新加坡本月15日举行三项活动，纪念二战时期日本占领新加坡期间的死难者。不过，中国驻新加坡使节只参加了两项活动，官方媒体新华社也只报道了其中两项活动，另一项涉及争议的“昭南展览馆”开幕的活动，中国使节没有出席，新华社也没有报道。
1942年2月15日，日本攻陷新加坡，并对新加坡开始3年半的统治。新华社说，据不完全统计，至少5万新加坡华人被杀害。
新华社本月15日先是发出电讯稿和新闻照片，报道了新加坡中华总商会当天在新加坡市中心“日本占领时期死难人民纪念碑”前举行的悼念活动，这项活动是要缅怀在日本占领时期被杀害的民众。
报道说，15日也是新加坡“全面防卫日”。新加坡民防部队在悼念活动开始前鸣放“警报解除”信号，意为希望战争不再发生。随后，新加坡中华总商会、武装部队退役军人等代表分别向纪念碑敬献花圈，参加活动的1200余人面向纪念碑三鞠躬并默哀一分钟。
报道引述新加坡中华总商会会长蔡其生说，和平来之不易，要好好珍惜。希望新加坡人团结起来，建设国家经济，促进族群和谐，维护社会和平与稳定。
此外，新华社当日也以发出新闻图片，报道新加坡在克兰芝阵亡战士公墓举行的悼念活动。
针对这项活动，新华社发布两张照片，一张是一名澳大利亚士兵在悼念仪式上站岗；另一张是旅居新加坡的日本人代表在悼念仪式上敬献由新加坡日本学生折的纸鹤。
新加坡另一项纪念活动是新加坡通讯与新闻部举行的纪念“全面防卫日”的活动。这项活动也同时是“昭南展览馆：战争与史迹”的揭幕仪。
日本占领期间，日本强行将新加坡改名为“昭南”，因此，当局将展览定名为“昭南展览馆”的举动，在新加坡引发了广泛的争议。
对于这项活动，新华社没有加以报道。由于新华社是中国国务院直属媒体，因此其报道动向耐人寻味。
此外，中国驻新加坡外交使节也只参加了两项活动。
根据中国驻新加坡大使馆的文告，中国驻新加坡陈晓东大使于15日应邀出席由新加坡中华总商会主办的第50届悼念日本占领时期死难人民祭礼。
而中国驻新加坡公参房新文，出席了15日下午由新加坡樟宜博物馆等民间团体在克兰芝阵亡战士公墓纪念碑前举行的新加坡沦陷75周年纪念活动，有关国家驻新使节或代表、军队代表、二战老兵及各界群众数百人出席。
中国驻新加坡使馆的文告中，没有提及“昭南展览馆”开幕礼。
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