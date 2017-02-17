G20外长会议：中美自特朗普上台的首次最高级别会面
新华社报道，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）在二十国集团（G20）外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
这是特朗普就职以来，中美双方举行的首次最高级别会面。
此前，特朗普在接听台湾总统蔡英文的电话之后，提出对“一个中国”政策的质疑。他也多次抨击中国的货币、贸易和南海政策。
但在上周，特朗普致电习近平，一改以往的语调，承诺维持“一个中国”政策。
然而，路透社指出，双方并未在公开声明中提及，是否有在通话时谈到货币、贸易、南海等分歧领域的问题。
再加上，特朗普自上台之后，主要专注于美国国内的政策。其亚洲政策、以及对华政策仍不明朗。因此，王毅与蒂勒森的此次会面，或是观察中美关系走向的关注点之一。
G20外国会议
（新华社）为期两天的二十国集团外长会议16日在德国波恩召开，与会代表将围绕落实2030年可持续发展议程、维护和平、加强与非洲伙伴关系三个议题展开讨论，为今年7月二十国集团汉堡峰会作准备。
此前，外交部发言人耿爽在例行记者会上表示，中方希望会议继续落实好杭州峰会成果，加强政策协调，深化合作，共同应对当前世界面临的重大挑战，传递支持多边主义，加强全球治理，建设创新、联动、开放、包容的世界经济的积极信号，这在当前形势下具有十分重要的意义。中方将积极参与会议各项讨论，同各方一道推动会议取得成功，携手应对当今世界面临的重大挑战。
德国副总理兼外长加布里尔在会议开幕前夕发表的一份声明中说，外交政策应该而且必须超越危机管理，不是忙于四处救火，正因如此，二十国集团成员国相聚一堂，共同研究危机根源，寻找以和平方式预防和解决冲突的办法，显得尤为重要。
加布里尔强调，在当今时代，任何一个国家都无法独自应对重大的国际问题。孤立主义无法解决恐怖主义、水资源匮乏等各种难题。他表示，希望通过二十国集团外长会议和即将召开的第53届慕尼黑安全会议，共同协商如何应对重大国际挑战。
据悉，这次会议将分两个阶段举行。第一阶段会议重点讨论落实2030年可持续发展议程，第二阶段会议着重讨论预防冲突等其他议题。
中国外交部长王毅、美国国务卿蒂勒森、俄罗斯外长拉夫罗夫等二十国集团成员国代表出席此次会议，荷兰、挪威、新加坡、西班牙等国以及联合国、亚太经合组织和非洲联盟等的代表也应邀参加会议。
波恩是德国北莱茵－威斯特法伦州南部莱茵河畔的一个城市，也是十多个联合国机构所在地。
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