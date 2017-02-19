赖床别超15分钟
醒来后，赖在床上思考问题、玩玩手机、看看视频似乎是件惬意的事情，但时间久了却很伤身。
第一，可能导致大脑供血不足。睡眠过程中，大脑皮质处于抑制状态，长期赖床会造成抑制时间过长，从而大脑供血不足，这也是很多赖床的人起床后反而头昏脑胀、没有精神的原因。
第二，消化道机能受损。不少人为了赖床宁可不吃早饭。其实，前一天吃的晚餐到第二天清晨7点左右基本消化殆尽，胃肠此刻会按照正常规律准备接收和消化新食物，老不起床吃饭容易导致胃肠功能紊乱。
第三，易发生泌尿系统炎症。膀胱有黏膜屏障，赖床憋尿时，会对其造成一定破坏，诱发炎症。因此，胃肠功能差、脑供血不足及有泌尿系统疾病的人最好不要赖床。
虽然不能总赖床或时间太长，但醒来后也不能一跃而起，尤其是中老年人，建议在床上适度地躺上15分钟，这对人体恢复正常生理活动有益，还可以在床上做十次深呼吸、伸伸懒腰、活动一下手脚关节。
最后，给大家推荐几个克服赖床的小妙招：比如醒后拉开窗帘或打开房里的灯、按一按眼眶及外耳、喝一杯凉白开或温开水等。
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