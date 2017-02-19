美国新防长将出席新加坡香格里拉论坛
新加坡讯，新加坡国防部长黄永宏透露，美国新总统特朗普的国防部长马蒂斯接受了他的邀请，将出席今年晚些时候在新加坡举行的香格里拉防务论坛。
黄永宏昨天在德国波恩出席第53届慕尼黑安全会议期间，同美国新任国防部长马蒂斯会面。
黄永宏在会面后发布文告说，他邀请马蒂斯出席香格里拉论坛，马蒂斯表示会参加。
在会见中，马蒂斯感谢新加坡在区域安全问题上提出见解、支持美国在亚太地区扮演积极角色，以及参与由美国领导的反伊斯兰国组织国际联盟。
黄永宏则告诉马蒂斯，他同美国历任国防部长紧密合作，并期待同马蒂斯继续推进新美防务关系。两人在会谈中讨论美国新政府的外交政策与防务重点，并着重谈到美国参与亚太事物的重要性。
黄永宏发表声明感谢马蒂斯。他说：“马蒂斯作为新任国防部长，全球多处的防务领袖自然都希望与他会面，以便对美国国防部在马蒂斯领导下所持有的想法进行第一手评估。因此，我感谢马蒂斯抽空见面。”
黄永宏也对马蒂斯重视新加坡以及美国参与亚太事务表示高兴，并指这有利于促进稳定性。
黄永宏说，他对马蒂斯就亚太安全问题的评论感到放心，尤其是他对与新加坡国防关系的评价。
黄永宏说，马蒂斯重视新加坡对本区域的看法和评估，并指出，美国希望在本区域扮演建设性的角色。马蒂斯表示他对倾听新加坡的评估持非常开放的态度。
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