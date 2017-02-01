综合消息：特朗普入境限制令引发国际社会和美国内持续批评
综合新华社驻外记者报道：近日，美国总统特朗普颁布的入境限制令在美国国内引发持续批评和抗议，世界上多个国家也表示反对，有当事国家直接出台针锋相对的反制措施。针对限制令涉及的难民和移民权益以及美国价值观的争议正在不断发酵。
联合国秘书长发言人迪雅里克1月31日表示，联合国希望美国尽快解除入境限制令。联合国秘书长古特雷斯在声明中说，各国有权利也有义务管理边界､避免恐怖组织成员的渗透，但这不应基于与宗教､民族或者国籍有关的任何形式的歧视。
同一天，瑞典首相勒文会晤到访的德国总理默克尔后在联合新闻发布会上说：“美国禁止7国公民入境是令人非常遗憾的举措，这绝不是件好事!”默克尔说：“打击恐怖主义，不能作为反对特定宗教信仰所有人的借口。”
在美国国内，华盛顿州总检察长弗格森1月30日宣布，他正在准备就入境限制令起诉特朗普。他说：“我们国家是基于宪法和法律存在的，在法庭上并不是谁最大声就能胜诉，而是由宪法决定。我们认为，总统的这一行政令并不合法。”
美国微软公司随即表示，将配合总检察长的要求提供相关信息。美国高盛集团以及福特汽车公司等一些大型企业的高管也对特朗普的新政表示担忧和反对。
美国科技企业拥有大量外国移民员工，其中不乏限制令所涉及国家。据悉，20多家美国科技企业将于近期开展一项“共同的法律战略”，以保障所属员工的权益。
美国前任代理司法部长耶茨1月30日早些时候公开表明，司法部不会为入境限制令提供辩护，她不相信限制令是合法的。白宫方面称她的做法是对司法部的“背叛”。特朗普随后宣布解除耶茨的职务，并任命弗吉尼亚州东区检察官本特担任代理司法部长。
另据媒体报道，有数百名美国外交官通过内部“谏言”形式表达不满。据悉，“谏言”文中质疑特朗普的这一行政命令，认为它不会令美国安全，也与美国价值观背道而驰，更会加深全球反美情绪。
除政坛外，美国文化界也在响应外交官们的呼声。美国导演协会和美国配音演员组织2月1日同时发表声明，批评特朗普颁布的入境限制令，并强调艺术的核心在于开放的交流。
此前，多名演艺界人士1月29日晚在第23届美国演员公会奖颁奖典礼上直抒胸臆，反对入境限制令，洛杉矶圣殿礼堂俨然已成为抨击特朗普的一场政治集会。
1月31日，入境限制令涉事国家之一伊朗率先“回击”。伊朗外交部长扎里夫当天宣布停止向美国公民发放签证，以应对特朗普签署限制伊朗公民进入美国的行政命令。扎里夫还表示，伊朗外交部将成立一个专门的委员会来研究解决伊美签证问题。美国方面特殊情况的签证申请将提交该委员会处理。
较早前，伊拉克议会1月30日通过决议，建议政府对美方入境限制令采取“对等”的反制措施。
刚刚卸任的美国前总统奥巴马1月30日通过发言人表态，批评这一不得人心的政令，并将此举与美国的价值观相挂钩。奥巴马的发言人凯文•刘易斯当天发表声明说：“至于(特朗普)拿奥巴马总统的外交政策作比较，如同我们以前听到的一样，奥巴马根本不认同因为宗教信仰歧视别人的观念。”
特朗普1月27日签署了一份行政令，规定美国将在120天内禁止所有难民入境，在90天内暂停伊朗､苏丹､叙利亚､利比亚､索马里､也门和伊拉克7国公民入境，无限期禁止叙利亚难民进入美国。
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