特朗普发布入境禁令，亚洲准备接手游客和留学生
路透社报道，随着特朗普签署入境禁令，亚洲公司和官员表示他们将会准备迎接更多游客和留学生。
上周，特朗普颁布暂时禁止令，禁止任何难民在120天内入境美国、无限期禁止叙利亚难民、以及禁止伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门公民在90天内入境美国。
亚洲最大的廉价航空亚洲航空（AirAsia）执行总裁东尼·费南德斯（Tony Fernandes）建议，东盟10国可以利用该机会增加收入。
他在推特发文说：“随着世界的孤立主义越来越多，东盟是时候开始为游客到访提供更多便利。”
路透社指出，人口多数为穆斯林的马来西亚是中东游客的热门目的地之一。2016年，来自阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、伊拉克和卡塔尔的游客有将近20万。
另外，马来西亚也是医疗旅游和清真食品旅游的主要目的地之一。
在泰国，旅游官员也说，美国的入境禁令可以提高泰国的游客人数。
泰国观光局局长育塔萨（Yuthasak Supasorn）告诉路透社说：“中东是我们的一个大市场，特别是在医疗旅游部分。他们可能更多地选择访问泰国，而这也可能推动我们的旅游业。”
另外，特朗普也指出应该更加严格地审查移民，以保护美国免遭恐怖袭击。
澳洲伊斯兰联合会（Australian Federation of Islamic Councils）主席特拉德（Keysar Trad）认为，特朗普的旅游限制不仅会伤害无辜者，也将对美国经济以及美国人的国际地位带来伤害。
他说：“所有在美国有亲戚的人，无论他们的国家有没有在列单上，他们都对这个人（特朗普）要对美国及他们的亲戚所做的事而感到害怕。”
在教育领域，此影响已经出现苗头。
位于印度新德里的国际教育咨询公司International Placewell Consultants经理阿贾伊（Ajay Mital）表示，德国和新加坡已经开始加大招生力度。
他说：“特朗普制造了混乱。特别受到关注的是对选择性实习训练（Optional Practical Training，发给持F-1签证的留学生的工作实习训练许可证）的审查。该许可证允许科学、科技、工程或数学领域的毕业留学生，在美国可有36个月的时间寻找工作。但他可能随时就将它废除。”
在澳大利亚上市的纳维教育集团（Navitas）表示已经观察到了关于美国英语课程的咨询数量的下降。
其公司总裁罗特（Rod Jones）告诉路透社说：“可以看到一些学生因为担心可能会面临的问题，因此不再将美国作为留学的地点。但是，他们还是想要去别的地方。”
他就此指出，加拿大和澳大利亚是重要的选择。而加拿大总理也表示，非常欢迎学生到加拿大学习。
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