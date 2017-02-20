“双坡高铁”不仅是一项基础设施项目：马来西亚
马来西亚首相署部长阿都拉曼达兰（Abdul Rahman Dahlan）今日出席双坡高铁战略发展框架运输（Strategic Development Framework Delivery）的启动仪式。
在致辞中，拉曼表示，双坡高铁项目是东盟地区的第一个跨境高铁网络，也是本地区进步和发展的关键标志。
据《新海峡时报》引述，在该项目对区域经济生产力、竞争力和可持续性的贡献方面，被“2016年全球基础设施报告”列为世界顶级战略基础设施项目。
他说：“很明显，双坡高铁对马来西亚来说，不仅仅是一个基础设施项目；它是马来西亚成为发达国家的重要里程碑。”
他补充道：“双坡高铁（项目）的实施预计将促进沿线城市的快速工业增长。自然，这将对全国的经济产生倍增效应。”
据报道，他介绍道，SDF是一个全面的社会经济发展框架，是由联邦、州和地方各级的所有主权利益相关者联合创建，其中也包括了私营企业的代表。而SDF包括了三个部分：经济、包容性、可持续性。
拉曼表示，政府将扮演主要的角色，以保证正确的促成因素有到位。
据引述，他说：“这包括支持发展的政策、激励和法规；提高竞争力的关键基础设施；满足兴业需求的人才发展和技能；以及在联邦、州和地方层面建立起活跃的运输机制。”
为了确保影响最大化，拉曼认为，所有人必须愿意探索创造性的方法来实现这些因素。
连接新加坡和马来西亚吉隆坡的“双坡高铁”全程长350公里、行驶时间为90分钟。该项目总投资预计为143亿美元左右。
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