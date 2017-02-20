中国终结“爆买”美债 日本成最大债主支撑美国
日媒称，从截至2016年底的美国国债持有额来看，日本时隔9年跃居首位。自2008年雷曼危机以后，中国一直在美债持有额方面位居榜首，但日本在过去的一年里实现了反超。
据《日本经济新闻》2月20日报道，主要原因在于中国不断卖出美元、买入人民币，减持了美国国债。围绕美国国债的中日美“三角关系”正在改变。
中国“爆买”终结
美国财政部2月15日发布的截至2016年12月的国际资本统计数据（对美证券投资动向）显示，日本持有金额比上年底减少2.8％，降至1.0908万亿美元。虽然持有额连续2年减少，但中国的减少幅度更加巨大。中国的持有金额比上一年底减少15.1％，降至1.0584万亿美元。
中国持有额大幅减少的原因是为了支撑人民币汇率。在很大程度上是因为抛售作为外汇储备持有的美国国债，将资金用于卖出美元、买入人民币的外汇干预。
报道称，按每月来看，中国的持有额自去年10月以后，连续3个月低于日本。可见中国对美国国债的“爆买”已经结束。
去年12月，美国联邦储备委员会（FRB）启动了时隔约1年的加息，一个月后上台的特朗普政权推进财政扩张的预期也随之升温。结果，美国国债价格大幅下降（收益率上升），进一步强有力推动了中国的行动。
受负利率政策困扰的日本
为了避免持有的美国国债价值缩水，中国正在将资金转移至其他国家的国债等——在金融市场，这种看法正在扩大。
另一方面，日本的持有额与中国相比仅小幅减少，是因为存在日本银行（央行）去年1月推出的负利率政策的影响。日本国债收益率下降，结果日趋难以指望预期的国债收益收入。
受到困扰的是日本的银行、人寿保险公司和养老金等机构投资者。为了尽可能追求更高收益率而选择的是美国国债。对以美债为代表的外债的投资意愿日趋旺盛。
自美国国债价格下跌趋于明显的去年下半年以后，在日本的金融机构中，持有的美国国债发生潜在亏损的情况也不在少数。不过，即使抛售美国国债进行止损、收回资金，日本国内也缺乏有望带来投资收益的投资对象，这是烦恼的根源。
美债持有额助日本刷存在感
报道称，乱世买美国国债——受严重投资难困扰的日本机构投资者正在依赖这种思路。这是因为不但有望获得一定程度的收益，同时安全的债券为数不多。截至目前，日本大幅减持美国国债的行动似乎并未全面出现。
日本已经成为美国国债的最大持有国。美国总统特朗普或许也在关注这一趋势。特朗普一直主张通过大规模财政扩张和减税来重振美国经济，但也被不少观点指责具体的财源仍不明朗。为了实现竞选承诺，有可能需要增发国债。对于特朗普来说，难以忽视作为美国国债购买者的日本。
在之前的日美首脑会谈中，特朗普暂时彰显出友好氛围，或许也是意识到日本的存在感。在此前大量购买美国国债的中国开始转向减持的背景下，从资金层面支撑“特朗普的美国”的国家或将是日本。
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