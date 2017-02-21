中日成泰国安全领域新伙伴：泰媒
泰国《民族报》网站2月20日刊发题为《泰国新的安全三角——中日美》的文章称，泰国不久后将正式宣布：经过一年的谈判及调研，泰国将购买三艘S26T中国制潜艇，每艘价值135亿泰铢（约合26亿元人民币——本报注）。采购天价武器装备既具象征意义也有战略意义。
文章称，这可能意味着泰美联盟在泰国总体安全规划中不再享有以往那样的地位了。
新的泰中战略联盟正日益加固，这是正在形成的事实上的联盟。它已成为一个新的晴雨表：表明泰国安全机构倾向于让中国提供更广泛的安全监测和保护，特别是在安达曼海和泰国湾兵力失衡问题的解决上。
文章称，泰国希望加强对它在印度洋及太平洋丰富的海洋资源的保护，确保海上交通线的安全。此外，随着海洋安全成为重点关注问题，泰中联盟还将充当威慑力量。
实际上，对于美军太平洋司令部司令哈里·哈里斯上将来说，几天前在第36届“金色眼镜蛇”军事演习开幕式上发表讲话显得有些多余。他宣称美国并未轻视与泰国的联盟，因为“长远来看，我们在共同维系两国关系”。但是，实际情况恰恰相反：由于疏忽，泰美长期关系已变得空洞，美国未能给该地区最老的朋友带来利益。
当下，除了中国，没有哪个国家能够提供如此实惠而广泛的海洋安全保护，与此同时又愿意尽可能多地满足泰国因经济能力所限提出的售前要求。有能力提供类似帮助的美国从未对泰国表现出足够的关注。
文章称，挥之不去的问题是：今日之泰国是否值得美国委以战略重视。如果值得，那就意味着华盛顿未能与泰国现任领导人有效沟通。华盛顿普遍认为泰国军政府计划尽可能长久地牢牢控制权力，这种观点大大破坏了泰美关系发展。
随着泰国与中国加强防务合作，日本也不甘落后。东京急于通过更多战略框架协议进一步巩固与泰国之间由经济带动的良好关系。其中包括计划中的确保日本向泰国转让防务装备的谅解备忘录。
现在，显而易见，中国和日本将成为泰国未来数十年安全领域的两大重要战略伙伴。这将直接影响目前处于争论中的正在形成的地区安全构架。曼谷的最大挑战就是确保安全联系能够巩固双边关系——泰中关系及泰日关系，而不是让其相互对立。
文章称，就泰国而言，目前美国的“缺席”可谓是塞翁失马，焉知非福。它使泰国得以发展与多个大国之间的多方位战略关系，打破了美国一国支配的安全困境。
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