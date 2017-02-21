美拟审查入境中国游客社交账号 律师建议卸载微信
港媒称，日前，美国入境检验将扩至脸书、推特、微信等社交媒体的消息，在华人群体扩散。有律师建议，为免麻烦，中国游客进入美国前可先卸载微信。
据香港《经济日报》2月21日报道，根据美国政客新闻网报道 ，特朗普政府正计划扩大对入境游客的审查，前往美国旅游的中国游客，未来将需要提供其网上社交媒体的身份资料。入境要填报微信、推特和脸书资料。
美国海关及边境保卫局的官员表示，正计划要求由中国入境的商务和旅游人士，在网上填写其社交媒体如推特和脸书等的身份资料。
报道称，拥有十年期美国商务和访问签证的中国人，现在来美前都必须上网在签证更新电子系统（EVUS）更新个人资料，而这个系统现在将要求他们提供社交媒体信息。
美国海关及边境保卫局公布的通知称，该过程会成为在线电子签证申请系统的一部分，入境人士可选择是否填写相关的资料，如不愿填写，也不会对其旅游申请造成负面的影响。
但美国政客新闻网报道表示，这种做法并非首创，奥巴马政府在去年也曾推行过类似的政策，收集通过免签证计划由欧洲进入美国游客的网上社交媒体资料。只是在特朗普政府公开讨论加强对外国人的审查时，这一政策才拟覆盖来自中国的游客。
近日针对中国游客的审查消息发酵。据美国华文媒体指，华盛顿律师范毅禹表示，海关人员在任何人入境美国前做这些事都是合法的，也不是特朗普上台后才发生，但为了避免惹麻烦，他建议中国用户，入境美国前先把微信给删除。
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