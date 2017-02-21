中国医生求助于猪的眼角膜
美国哥伦比亚广播公司新闻网2月20日报道，为弥补器官捐赠的空缺，中国医生求助于令人意外的来源。
目前美国大约有12万人在排队等待器官移植。而在14亿人口的中国，由于器官捐献者严重缺少，等待的恐怕更多。如今，科学正弥补这个缺口。
中国的科学家们目前在研究一种有可能恢复视力的突破性方法。但他们用来做器官移植的眼睛不是人类的——而是来自猪身上。
中国再生医学国际有限公司的首席执行官邵政康表示，该公司是使用猪的眼角膜研制可供人类移植的产品的先驱。邵说：“我们试过很多动物。最后认定，猪的眼角膜与人类的很相似。”
目前，在中国有超过400万人患有角膜病，对眼角膜移植的需求远超自愿捐赠的数量。迄今，医生们已用猪眼角膜做了400例角膜移植，成功率为95%。由于担心部分患者知道是猪的眼角膜后会拒绝治疗，医生们在推荐时通常只告诉病人这是生物工程的产品。当然有的人对此完全不在乎。建筑工人李平(音)在了解情况后表示，这总比看不见好多了，有了清晰的眼睛，他又能看到自己的未来了。
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