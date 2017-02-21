大把吃维生素真的好吗？
英国《泰晤士报》报道，维生素D可能会减少患感冒和流感风险的消息对于规模数十亿英镑的全球维生素产业来说是个提振。这个行业（包括其他营养补充剂）是全球发展最快的行业之一。根据最新估计，英国约三分之一的人摄入维生素和矿物质补充剂一年的消费超过4.3亿英镑（约合5.4亿美元）。尽管有人怀疑这样是否有效，也有研究报道指出这些常见的产品可能对健康构成威胁，但人们依然如故。
政治人物和卫生监管人员必须更加关注这个不断壮大的行业，不过这是一个巨大的挑战。该行业支离破碎，有些领域没有受到监管。虽然科学界对部分产品有很大质疑，然而民众却在不停地购买。相关营养补充剂自称的潜在健康效用，不同的规定也说法不一。
这让民众搞不清楚营养补充剂自称的效用是否有科学依据。网络销售伪造维生素、营养品和补充剂的市场越来越大，而且利润丰厚，然而政府对于如何监管或控制却没有明确的方案。网络销售的有些营养补充剂可能受到污染，这是一大隐患。此外对于所建议的服用剂量依然缺乏有针对性的标准。经常可以看到货架上营养补充剂的维生素C含量是建议日摄入量的200%。消费者该如何判断呢？
民众需要更多的帮助才能做出正确的选择。当前的指导方针仅仅是个起点。服用建议和指南需要更加通俗易懂。对最新医学研究成果需要进行更为广泛的宣传。必须给予卫生监管机构更大的执行力，以便发现问题产品时迅速采取行动。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost