马来西亚：金正男不是死于心脏病 死因、身份待确认
吉隆坡中央医院今日发表首场记者会。马来西亚卫生总监诺希山（Noor Hisham Abdullah）在记者会上证实，金正男确定不是死于心脏病。
据马来西亚《中国报》报道，诺希山表示，吉隆坡中央医院在本月15日下午6时45分，完成一具朝鲜籍男尸的解剖检查。但是，“相关分析，包括鉴定死者的身分以及死因，目前，这两者依然没有答案。”
他说：“同时，中央医院也要强调，我们并没有为死者进行第二次解剖。”
他表示，吉隆坡中央医院是负责解剖遗体，法医标本随后已交给查案官，以送交化验中心，确认死者身分及死因。他说：“我们还在等候死者的亲属前来，检验脱氧核糖核酸DNA，以进一步确认死者的身分。”
另外，诺希山也证实，金正男的亲属还没有到中央医院认尸。
|金正男之子，金韩松
各方媒体猜测，金正男之子金韩松（Kim Han Sol）已经抵达马来西亚认领其父亲的遗体。但是，消息并没有得到确认。
雪州总警长阿都沙玛（Abdul Samah Mat）表示，任何抵达马来西亚的金正男家属，都将由警方保护。他表示，至今没有家属前去领取遗体，但就算他们已抵达马来西亚，他们的踪迹将不会被透露。
他表示，前来的家属将会被带往吉隆坡医院进行DNA检测，以确认是金正男的近亲。之后，才能领取遗体，并通知朝鲜大使馆。
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