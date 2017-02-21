印度要求边防军学汉语
为了应对伴随着向中印边境地区增兵而出现的诸多困难，印军采购了坦克、作战飞机和榴弹炮。如今，印度军人正致力于克服最大的障碍：语言。
印度军人和中国军人在数千公里长的实际控制线上巡逻时，彼此的线路常常交叉。在监控中国军队的通信方面，印方往往处于劣势。
英国《每日邮电报》报道，印度军人一些高官对记者说：“陆军东部司令部已在巴纳格尔设立高等汉语培训试点机构，对部署在实际控制线附近的军人进行汉语培训。”
不久前，这只是由于新德里、隶属于印度国防部的外国语学校开设汉语课程，但由于基础设施不足，该校培训的学生数量很少。
官员们说，亟须找到解决方法，因为语言障碍可能导致当地的两军间产生误会。新机构能为大量军人提供普通话培训。
官员们说，新机构每年能培训125名学生，开设这一机构的目的是向驻扎在东部司令部防区、负责从锡金邦到阿鲁纳恰尔邦（即中国藏南地区）的实际控制线的军人教授普通话。
这些陆军官员说，外国语学校的师资力量不足。另外，“此前曾学会汉语的军人在被派到实际控制线附近后往往已经忘了（怎么说汉语），因为学习被视为最难学语言的汉语需要经常练习。”
陆军还说服维斯瓦·巴拉迪大学等著名学府参与进来，向学员们讲解汉语的各种细微含义，包括各种方言。
据报道引述，军方一名官员说：“培训旨在让军人们对在边界人员相遇、旗会和边界会谈时用汉语进行日常对话有信心。”
这名消息人士说，随着上述汉语培训试点机构的发展，数年后它将成为一个重要的汉语培训机构，可以满足整个东部战区的需要。
这名官员说：“就长期而言，这个汉语培训机构还将帮助我们应对来自中国不断增强的军事威胁。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost