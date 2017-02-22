啤酒厂商在中国迎来“苦日子”
彭博社21日报道，嘶嘶冒泡的声音正在逐渐离开中国啤酒市场。
根据BMI研究公司统计，中国的啤酒消费量在近年呈下滑趋势，并且将在未来5年延续这一趋势。
持股8年后，朝日啤酒正考虑卖出持有的青岛啤酒股份有限公司19.9%的股份。这成了啤酒厂商在中国市场面临困境的缩影。
BMI在2月17日的纪要中说，青岛啤酒的销量一直在下滑，而这家公司较高端品牌——比如“奥古特”和“经典1903”的销量也在下滑。
这份纪要写道：“中国消费者正越来越倾向于尝试新的选择，精酿啤酒种类的增加凸显了这一点。”
据报道，嘉士伯正考虑以12亿美元收购朝日啤酒打算出售的那部分股份，但是BMI说，嘉士伯或许无法影响青岛啤酒的战略方向，因为青啤仍然持有大多数股份。
BMI说：“嘉士伯能否通过谈判在青岛啤酒的架构内争取到一个更强有力的决策地位或许会决定能否成交。”
这份纪要还表示，嘉士伯已经持有重庆啤酒股份有限公司的股份，它在过去一年里帮助后者扭亏为盈。这对朝日所持青岛啤酒股份的潜在收购而言是个好兆头。
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