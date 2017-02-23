摩拜单车获淡马锡投资 在新加坡开设办事处
中国摩拜单车本周一表示，已从新加坡国有投资机构淡马锡及对冲基金高瓴资本为首的投资人筹得新一轮融资，2017年以来筹得的新资金总计超过3亿美元。
摩拜单车为中国单车共享平台新创企业。
据路透社报道，摩拜上个月表示，从多家投资者筹得2.15亿美元资金，包括腾讯、美国华平投资集团及携程。
摩拜1月也宣布获得富士康（鸿海）一笔金额不详的投资，今年单车产量计划提高一倍至1000万辆。
摩拜发言人拒绝证实最新投资金额。摩拜并未透露其估值。
摩拜是中国两家单车共享服务企业之一，自2016年年初以来已融资筹得数亿美元。
本月稍早摩拜证实，已在新加坡开设办事处，目前正考虑中国以外的市场。
就此，摩拜单车对参考消息网-出海记记者介绍，摩拜单车“让自行车回归城市”的愿景和努力得到了投资人和战略合作伙伴的认可和大力支持，今年1月初开始的D轮融资非常成功，使摩拜成为资金充沛的企业。摩拜单车将继续加速发展，持续加大在研发、生产和人才招募方面的投入，也将在国际化方面迈开脚步，把摩拜这一创新模式带到全世界。
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