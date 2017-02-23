谁能取代中国成为“世界工厂”？
港媒称，“世界工厂”中国的生产成本越来越高，低技术制造业被挤出中国、不得不向高新科技发展。
在此背景下，哪些国家，能填补中国成为低成本生产的世界工厂？德勤给出的答案是：MITI-V。
据香港《经济日报》2月22日报道，根据德勤对行业CEO的调查，中国渐渐退出低技术、廉价劳工生产后，在接下来的五年中，马来西亚、印度，泰国，印尼和越南或将取代中国的“世界工厂”地位。
这潜力“五国”，如按其国家英国名称首个字母排列，即成为MITI-V。
中国转向中高端制造业
据称，这5国将成为低成本制造业的最大经济体，生产劳动密集型商品型产品，如服装，玩具，纺织品和基本消费电子产品等。
事实上，中国已不得不让出低技术“世界工厂”的宝座。中国的制造业成本现在只比美国低4％，主要是因为中国的年均制造业工资自2010年以来增长了80％。有鉴于此，中国政府不得不投资数十亿美元，进军更高价值的制造业。
德勤2016年全球制造业竞争力指数的合作者Michelle Drew Rodriguez表示，十年前的中国还和中高技术制造业不沾边，但现在中国拥有世界上最高速的计算机，甚至击败了美国国家实验室。
IDC全球机器人研究总监Jing Bing Zhang与Drew Rodriguez一致认同，中国在先进制造方面的实力。
潜力五国哪家强？
至于新崛起的MITI-V中，哪个最强？不同的经济体都有其独特的优势和劣势，但印度却脱颖而出。
Jing Bing Zhang认为，印度有潜力成为低成本制造的下一个枢纽。他指出，华为在去年9月宣布将在印度每年制造300万台智能手机，而富士康将在印度投100亿美元开设iPhone制造厂。
印度的特殊优势，是高低技能劳动力的混合，并拥有达12亿消费者的巨大市场。虽然穷人多，但他们的收入还在上升。“印度有大量受过良好教育的大学毕业生。这个非常重要，可以满足对制造工程师，设计工程和主管的需求。这一点相对MITI-V的其他国家非常有优势”，说Zhang。
政治风险咨询公司Oxford Analytica的东南亚地区负责人Carlo Bonura和Zhang都认为，泰国和马来西亚则可更注重高中、中等技术制造业，而不是下一个低成本制造中心。
泰国拥有强大的汽车，电子，食品和化工行业，而马来西亚有强大的化工，机械和橡胶加工行业。至于越南，最大的优势是人力成本。
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