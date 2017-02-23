第一轮中印战略对话,印媒“有乐观有绝望”
参考消息报道，第一轮中印战略对话22日在北京举行，中国外交部副部长张业遂与印度外交秘书苏杰生共同主持。
连日来，印度媒体对这一新的机制抱以极大热情，纷纷期待印度加入核供应国集团和反恐问题能在此次会议上取得进展。“保持镇定，继续谈，让中国龙暂时当大哥”，印度“第一视点”网站22日发表评论文章称，印度和中国国力差距巨大，此次对话的结果可以预见，印度媒体不应该在“狂野的乐观主义和阴沉的绝望之间摇摆”。
《印度斯坦时报》称，中方在22日的对话中呼吁中印加强合作，避免“战略误判”。报道称，苏杰生曾是任期时间最长的印度驻华大使，对话开始前，他已拜访了中国国务委员杨洁篪和外交部长王毅。他率领印度高级外交官代表团参加升级后的中印战略对话，背景是中印近期的外交冷淡，各界对两国能否在关键问题上解冻谨慎乐观。
该报称，苏杰生在22日的对话中再次提出将恐怖组织“穆罕默德军”头目马苏德列入全球恐怖分子名单的问题。他称，这一问题已经得到国际社会“压倒性的支持”，中方要求印度拿出“确定性证据”，但举证的责任不在印度。关于马苏德列名问题，中国外交部发言人陆慷2月8日曾表示，因为安理会成员之间存在不同意见，所以没达成共识。中方技术性搁置相关申请，也是希望有关各方能有更多时间进行充分协商。
印度“第一视点”网站22日高度评价首届中印战略对话的意义，称其将书写中印外交史的重要一笔，其份量与尼赫鲁1954年首次访华、拉吉夫·甘地1988年修复中印关系和2015年莫迪访华同样重要。文章还分析称，近年来中印在政治、经济、地区及国际事务以及文化等领域的双边对话机制不下30种，而中印战略对话的到来意味着中印关系在日益加深和拓展的基础上需要更高层次的交流平台，这一平台显然更加侧重两国更多共识的建立，同时会对既有问题指出建设性的解决方向。
不过，该网站22日的另一篇文章提醒说，目前印度和中国的关系类似于中国和美国的关系。“如果这意味着在强大的邻国旁边当个副手，那就当吧。与其将双边关系集中在核供应国集团、马苏德、中巴经济走廊问题上，印度应该有更大的战略，继续与中国沟通。但永远别忘了这些问题。”
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