新加坡新规定对共享经济的改变：路透
路透社报道，新加坡作为共享经济的早期采用者，却对Airbib和Uber加强了管制，并可能改变他们在亚洲的商业模式和增长目标。
新加坡本月通过新规定，并将从今年下半年起分阶段实施。
如果旗下司机无有效执照或保险，官员将可暂停车辆共乘公司的营业长达1到3个月。司机本身也将面临罚款和监禁。
而针对Airbnb，官员则有权进入住宅，以检查居民是否有非法出租。而此前，已规定私人住宅的出租期不能短于6个月。
一些Uber和Grab的司机表示，要求所有司机必须获取职业执照的规定将使很多兼职司机被迫退出，而罚款和监禁的威胁，也将吓跑其他人。
平衡：新科技的采纳与管理
据报道称，有些人认为，这些新规定显示出政府——虽然希望支持车辆共乘公司——在鼓励新科技和管理新科技之间，难以取得适当的平衡。
共享经济业务被预计将进入爆炸式的增长。普华永道估计，共享经济业务将从2016年的约150亿美元，到2025年将达到3350亿美元，。
报道指出，由于其传统制造业在过去10多年中已经“空洞化”，新加坡很快就接受了数字经济中的机遇。新加坡不仅设有Airbnb和Uber的亚洲总部、邀请其高管参加会议、也通过淡马锡投资了Grab（Uber的竞争对手）。
而新加坡也是Uber在亚洲的主要市场之一。在其它市场中，Uber因需要应对法律审查，最后选择退出。例如，Uber已停止了台湾的服务，卖掉了在中国的业务，而其运营则被日本和韩国限制。
然而，路透社认为，虽然现在评论新规定对Airbnb和Uber的影响还为时尚早，但新规定凸显了全球监管机构日益严格的审查、以及新经济企业面临的增长挑战。
共享经济专家April Rinne指出，新加坡的例子与丹麦等国类似。在丹麦，立法者正在制定法律，以要求出租车必须装有座位传感器、录像监控和出租车计量表。
她认为，这是一个分水岭，也是一种警告。
租车公司Tribecar的管理者Adrian Lee表示，担心其它市场也会模仿新加坡的举措。
但路透社也指出，Grab公司则对新规定有比较乐观的看法。该公司的新加坡主管Kell Jay Lim认为，虽然新规定出台后会有一些司机退出，但是这些规定也表明，新加坡正在将共享经济纳入主流中。
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