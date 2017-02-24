金正男死于毒性最强的VX神经毒剂
马来西亚警方今日确认，金正男是死于VX神经毒剂。
该物质是被联合国列为大规模毁灭性武器的化学武器，毒性要比常用的沙林更大。
警察总长丹斯里卡立在新闻稿中说，从朝鲜籍死者的眼睛和嘴巴部位所采集到的样本中，验出化学武器VX神经毒剂的成分。化学武器中心在初步分析中确定了该物质。
VX被列为神经毒剂，因为它会破坏神经系统，从而导致心肺功能衰竭。
根据美国《国家利益》杂志指出，如果接触VX神经毒剂，虽然可以解毒，但是微量的毒剂便可以致命。
VX的纯净的形态是一种无臭、无味的棕色油状液体。
美国的疾病控制与预防中心网指出，接触VX气体几秒后便可能出现症状，而接触VX液体则可能在几分钟到18个小时内出现症状。
初步症状包括：异常血压、模糊视线、呼吸急促、腹泻、胸部紧迫感、虚弱等…… 接触较大剂量者可能出现意识丧失、麻痹、呼吸衰竭的症状，最终导致死亡。
虽然VX气体的影响更快，但其液态的毒性要更加大。疾病控制与预防中心网指出，VX液体接触皮肤后，除非立即洗掉，不然将是致命的。
此前，马来西亚警方表示，两名女嫌犯在向金正男脸上涂抹液体之后，马上前往洗手间清洗双手，之后逃离现场。
遇袭后的金正男则向机场人员救助，表示身体不适。他在被送往医院途中，便不治身亡。
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