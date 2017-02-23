或驱逐朝鲜大使、关闭使馆：马国高官谈金正男案
金正男案使马来西亚与朝鲜关系跌入冰点。
一名马来西亚高级官员告诉路透社说，马来西亚正在考虑驱逐朝鲜大使，或关闭马来西亚驻平壤的大使馆。
朝鲜驻马来西亚大使姜哲上周表示，“不能相信”马来西亚的调查，并指责马来西亚“与外部势力勾结”。
该名马来西亚官员透露，姜哲的言论已经激怒了马来西亚，而马方正在准备做出回应，其中包括将这位朝鲜大使列为“不受欢迎人物” 。
路透社指出，如果被执行，这将是马来西亚对外国使节所采取的最强烈的回应。这也意味着，姜哲将必须离开马来西亚。
该名官员也指出，马来西亚也可能关闭其在平壤的大使馆，或取消朝鲜国民入境马来西亚的免签措施。
他说，如果朝鲜不停止对马国的批评，所有的外交和贸易关系也可能中断。
报道指出，马来西亚是迄今少数与朝鲜保持友好关系的国家之一。
马来西亚外交部未对此做出回应。但首相纳吉于周二将姜哲的指控称为“外交上粗鲁”的行为。
今日，马来西亚旅游及文化部长拿督斯里纳兹里说，朝鲜是流氓国家，不尊重法律，因此不鼓励马国国人前往朝鲜旅游。
据《中国报》引述，他说：“我不鼓励人民去那里（朝鲜），因为我们不知道人民去到那里（朝鲜）会发生什么事情，这个国家不能被外界批评，他们可以做许多不可能的事情，我要求大马人民不要去。”
但是，他也说马国政府不会检讨允许朝鲜免签证入境我国的措施。据星洲网引述，他说：“因为我国是自由的国家，不会阻止他人入境。”
相关文章：
朝鲜将派团赴马来西亚调查金正男死亡事件
朝鲜大使馆：释放3名“无辜的”嫌犯！
朝鲜驻马外交官涉嫌金正男一案 马来西亚或发“逮捕令”
马来西亚：金正男不是死于心脏病 死因、身份待确认
朝鲜大使馆 不承认是金正男！
金正男遗体第二次解剖 朝鲜：马来西亚勾结敌对势力
金正男一案 马来西亚召回驻朝大使 再召朝鲜大使对指控进行说明
金正男被毒杀瞬间视频曝光
马来西亚警方还无法确认金正男死因
金正男被杀 持朝鲜护照一嫌犯被捕
杀害金正男幕后凶手？马：朝鲜惯用手法 中：朝鲜没涉及
金正男被杀：第3名嫌犯落网 疑是印尼女嫌犯的男友
刺杀金正男第2号女特工 今早落网
朝鲜官员在马来西亚反对金正男尸检
暗杀金正男的一名越南籍女特工 在吉隆坡机场被捕
金正日子金正男化名“金哲”进入马来西亚后被女特工毒杀
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost