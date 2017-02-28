中国工业机器人产业何以扩张迅猛？
《南华早报》网2月27日报道，分析人士认为，由于对削减劳动力成本及提高生产力有着强劲需求，中国对工业机器人的研发和投入迅速增加。
报道也指出，这应该有助于进一步推动中国自动化领域的发展。
国际货币基金组织的报告展示了中国的创新投入费用（按研发衡量的话）是如何从1998年到2013年一直以年均22%的速度增长的。在同一时期，中国的创新产出（或者说国内发明专利的申请数量）从1998年的3.6万份增至2013年的82.5万份。
国际货币基金组织的报告是得出以下结论的更有力证据：中国企业专利申请的增加与不断拓展的创新和更高的实际生产力密切相关。
杰弗里斯投资研究公司的证券分析师们在最近的一份研究报告中表示：“虽然有证据表明中国A股的现金流变得更加确定，但国际货币基金组织报告得出的结论是：随着本地运营成本的增加，企业将对自动化投入更多资金，而不是对直接能力的增长投入更多资金。”
根据世界知识产权组织提供的数据，2015年中国的发明者在国内外总共提交了101万份专利申请，其中许多专利都在电信、计算机、半导体和医疗技术领域。
杰弗里斯投资研究公司的证券分析师们说，推动中国企业研发投入激增的是它们对通过自动化削减运营成本的强烈愿望。“随着员工工资的增长，企业（对工业机器人）的需求变得更加旺盛，机器人可以提高生产力、加强质量控制。”
从2010年到2014年，对工业机器人的需求每年增长4%。自2013年以来，中国庞大的机器人制造产业已变得日益自动化。
2016年4月，中国当局发布了《机器人产业发展规划（2016-2020年）》，并保证要支持中国机器人产业的扩张。
该规划预言，到2020年中国每年将能够生产10万台自主品牌工业机器人，其中六轴及以上工业机器人约占一半（拥有六轴的机器人比拥有更少轴的机器人更灵活）。根据该规划，到2020年服务机器人年销售收入有望超过300亿元人民币。
杰弗里斯投资研究公司的证券分析师们表示，中国已在2013年成为全球最大的工业机器人市场，而且这一市场还将继续快速增长。“与美国类似，投资者应该特别重视自动化产业。”
在今年早些时候发布的另一份报告中，杰弗里斯投资研究公司认为，投资者在美国市场应该“卖出‘人’、买入机器人”，因为随着工资压力加大以及美元坚挺，企业需要对自动化投入更多资金。
由于工资涨幅太大，加上劳动力人口因老龄化问题而萎缩，中国企业正面临着与美国企业类似的困境。
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