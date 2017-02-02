打击极端主义 特朗普或将重点放在伊斯兰教：路透
路透社报道，特朗普政府希望改革打击所有暴力意识形态的计划，并专注于对抗伊斯兰极端主义。
5名匿名人士透露，“打击暴力极端主义（Countering Violent Extremism）”计划将改名为“打击伊斯兰极端主义”或“打击激进伊斯兰极端主义”，并不再针对在美国进行炸弹袭击和枪击的白人至上主义者。
报道指出，该变化反映了特朗普特朗普的竞选宣言、及其对奥巴马在打击伊斯兰国方面太过软弱的批评。
“打击暴力极端主义”计划通过与谷歌和Facebook等公司展开反信息宣传活动的合作、以及通过社区合作和教育项目，来阻止恐怖主义团体和个人。
该计划的一些支持者担心，改变名称可能会使政府与穆斯林的合作变得更加艰难，因为许多穆斯林已经犹豫是否要相信特朗普的新政府。特别是，特朗普于上周五颁布了临时入境禁令，暂时禁止7个主要人口为穆斯林的国家国民入境美国。
另外，也有反对者对该计划的有效性提出质疑。
一些共和党人认为，该计划保持了“政治正确”，却没有实质效用，而将“激进伊斯兰”作为计划名称的一部分，可帮助集中打击暴力袭击的努力。
其他人则认为“激进伊斯兰”一词只会将美国国内的3百万和平伊斯兰教徒更加疏远。
穆斯林公共事务委员会（Muslim Public Affairs Council）政策主席Hoda Hawa告诉路透社说：“这令我们担心，因为他们正在针对一个信仰团体，并使它充满嫌疑。”
白宫方面并没有对此进行评论。
路透社指出，美国国会刚于去年为“打击暴力极端主义”计划拨款1000万美元，而美国国土安全部刚于1月13日收到第一轮资助。其它被批准接受资助的机构包括地方政府、城市警察部门、大学和非盈利组织。除了致力于打击伊斯兰国在美国进行招募活动的组织之外，补助金也颁发给协助前纳粹分子和其它极端分子康复的非盈利组织“仇恨之后的生活”（Life After Hate）。
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