特朗普猛挂特恩布尔电话，表示要审查“愚蠢交易”
今日，特朗普在推特发文表示，要重新审查从澳大利亚接收数百名寻求庇护者的“愚蠢交易”。昨日，《华盛顿邮报》报道，特朗普于周六与澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔（Malcolm Turnbull）时，愤怒地抨击特恩布尔，并突然挂断了气氛紧张的通话。
此前，特恩布尔在采访中表示，与特朗普的通话时“坦率和直接”的，并拒绝揭露关于这通“私人”通话的细节。
《华盛顿邮报》报道，特朗普将此通话形容为“目前为止最糟糕的”。
该协议是澳大利亚于去年与奥巴马政府所达成。协议的内容包括，华盛顿同意接收安置在巴布亚新几内亚和瑙鲁的1250名寻求庇护者。作为回报，澳大利亚则会接收来自萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯的难民。
对此，特朗普发表推文写道：“你相信吗？奥巴马政府同意从澳大利亚接收数千名非法移民。为什么？我会研究这项愚蠢的交易！”
《华盛顿邮报》引述美国官员的话指出，特朗普在通话时告诉特恩布尔说，他已与其他4名世界领袖通过电话，包括俄罗斯总统普丁和墨西哥总统涅托，并表示与特恩布尔的通话是“目前为止最糟糕的”。
当特恩布尔试图改变话题谈及叙利亚时，特朗普便将通话——本来预计1个钟头——缩减至25分钟。
路透社指出，澳大利亚一直以来是美国最坚定的盟友之一，也曾在阿富汗和伊拉克战场上与美国并肩作战的国家。
特恩布尔拒绝对电话的内容发表评论，仅是表示相信重新安置协议仍然存在。
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