新加坡小贩中心3.0：边吃边看表演、免费上网还可体验当小贩…
为有抱负的小贩提供“孵化摊位”、为食客提供免费无线网络、以及音乐表演和节日庆祝……
如果新加坡的小贩中心将增添这些，你觉得怎么样呢？
这些想法，是小贩中心3.0委员会所提出。
这个14人的委员会于去年1月成立，由高级政务部长许连碹主持，并主要负责检视小贩中心的管理、以及小贩生意的可持续性。
该委员会收集了来自小贩、公众、清洁承包商等相关行业者的800份反馈。在经过分析整合后，该委员会于今日将其建议提交给了环境及水源部。
建议报告中总共有11条建议，并分为4大主要目标。
1. 维持小贩生意的可持续性
为鼓励有志向的小贩进入该行业，委员会建议政府制定培训计划，让参加者可以了解小贩生意的生态、汲取烹饪和商业技巧、以及体验当小贩。
为此，委员会建议在小贩中心里把一些摊位预留作“孵化摊位”，提供基本设备——以减少开设小反弹为所需的资本投资——以及提供督导和辅助的导师。
委员会指出，应该为小贩设立一站式的资讯中心，提供例如牌照申请、法规条例及供应商联络方式等信息。
2. 增加小贩效率
对此，委员会提出了集中清洗碗碟、无现金支付以及大宗购买通用食材等建议。
据亚洲新闻台网引述，该委员会表示：“这些措施不仅能提高效率，而且还能解决人力限制、降低成本，特别是在中长期内。”
在摊档方面，委员会建议政府促进和鼓励更多小贩使用设备，将例如切辣椒、切洋葱和搅拌面团等繁琐和反复的工作自动化。
3. 改善公共空间
另外，委员会也建议举办音乐表演和节庆庆典等活动，以提高小贩中心的活力、以及食客的用餐体验。
例如，草根组织、艺术团体、学校或高等学院可以与小贩中心合作，并举办这些活动。
委员会指出，如此一来，小贩中心将成为人们聚集在一起的社交空间，不仅仅是为了吃饭，而是享受或参与社区活动的空间。
委员会补充道，另外也应该提供免费无线网、儿童游乐区等更多的设施。
4. 促进亲切感
另一方面，为了培养新加坡人归还托盘的文化，委员会建议国家环境局和小贩中心经营者应与清洁公司合作，以消除误解——认为此文化会令清洁工人失业的误解。
委员会说：“一个良好的归还托盘文化将有助于减少用餐的等待时间，从而可能增加小贩的销售额。这也将塑造一个更清洁、更愉快的用餐环境。”
环境及水源部长马善高表示，该部门将对这份建议报告进行研究，并“在适当的时侯”予以回复。
亚洲新闻台网指出，新加坡如今有超过100多家小贩中心，以及超过6000家熟食摊位。
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