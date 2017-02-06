飞越疯人院！贵州精神科主任带60余病人出走
奇葩极了——精神科主任带60余病人“飞越疯人院”！
不明真相的吃瓜群众一开始看到标题是不是一脸懵逼？
然而这不是电影，这是真事儿！
事情是这样的，2月5日，贵航贵阳医院精神科主任带64名精神病人集体出逃，病人被带到另一家医院，除1名103岁老年痴呆并肺部感染者外，其他人均属被私自带离医院。同时有4名医师7名护士未履行相关手续离岗。
贵航贵阳医院发布公告称，该事件有计划有组织。经警方确认患者全部被带到贵阳市第六人民医院。贵航贵阳医院认为这是一起违反执业操守，肆意践踏行业良性竞争规则的恶性事件，并将采取法律行动。
据了解，这起事件并非突发状况，而是该医院医生护士的集体跳槽行为，贵阳市第六人民医院还负责派车接走病人。
昨日，贵阳市卫计委官网发布回应，称64名患者中有4名已返回贵航贵阳医院，其余60名患者在贵阳市第六人民医院接受治疗。所有患者情况稳定。
昨日，该精神科主任杨绍雷对媒体表示，自己已经将辞职报告交予贵航贵阳医院一名护士长，让其帮忙递交院方。1月30日，也已通过医院的系统给患者都开具了出院证明、医嘱等出院必需的手续。杨绍雷还表示，在转院之前，他和患者家属取得过联系，在家属的同意下才将患者带离贵航贵阳医院。
杨绍雷称，此前因此事，已经和贵航贵阳医院有过矛盾。2016年10月，院方知道了医生准备集体跳槽，便找其谈过话，曾用吊销行医执照、停五险一金来威胁。
吃瓜群众这下总算闹明白了吧？
医生带走精神病人，这位精神科主任医生才是真正的精神领袖！
网友表示：脑洞根本堵不上了！
网友王小黑姓吴：世界那么大，我想去看看 医生说答应带他们去春游。
有主治医师有医生有护士，不知道为啥总感觉是主治医师带着去春游了，也许是回家过个团圆年！
携疯子以令诸侯？
我们可能遇到了假医生和假病人？
病人：我可能进了个假精神病院
医生：其实我才是有病的那个
网友成都市精神内科副主任：说不定这六十四位精神病患者其实是大隐于医院的智者，而医生是组织上的人，这次集体出走是为了一项神秘而又重要的工作。。。
网友乌茶几：拍个电影：精神科主任在医院内看尽精神病人的惨状，作为被社会抛弃的他们无家人照顾，被护士大夫唾弃，主任心潮澎湃要带领64名病人走向社会寻求帮助，万万没想到，外面的世界更加疯狂，像另一家精神病院…
网友二价铁离子：不好评价，一般只会出现科主任把自己手底下医生团队一把带走的情况，把病人都给撸走的实在没见过。但一般会出走医院地科主任都有几把刷子（尤其还能带团队走的），通常这种情况都是医院派系斗争而言，这个院方也不要装得那么清高，都是千年的狐狸，唱什么聊斋啊
网友我亲爱的姑奶奶：带不带走病人都会被骂。因为不带走病人就会有人说这主任带走了整个团队，置留在医院里的几十号精神病人于不顾，没有一点点医德[笑cry]
网友不然你要怎样 言归正传，其实这不是出逃，是把客户揽走了！这是精神科主任和原医院闹崩了，医生带病人集体跳槽了，科主任不厚道地把所有病人也带到另一家医院了。
贵阳两医院抢精神病人，好戏真有的看！
4日消息，贵阳市六医院认为贵航贵阳医院的声明与事实不符。该院办公室樊姓主任表示，患者是自愿转院的，并有转院申明书作证。
感觉这两家医院的恩怨一时也说不清了！
最后，让小编冷静一下……医生他是怎么说服这64名精神病患者的？这是个细思恐极的问题。
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