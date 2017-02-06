特朗普最爱的推特 也联名呼吁修改旅行禁令
路透社报道，几家科技公司准备今日致信特朗普，呼吁他跟进旅行禁令的修改建议。
此信的草稿写道：“我们欢迎您的行政当局于最近几天对国土安全局如何实施行政命令的指示所作的更改。”
报道指出，这封信的联名签署方预计将包括苹果、Facebook、谷歌、推特、微软以及雅虎。
1月27日，特朗普发布行政命令，对伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门的公民实施90天的旅行禁令，并对所有难民实行120天的禁令。
上周五，联邦法官James Robart对入境禁令施加了暂时性全国封锁。他质疑特朗普政府以911事件作为实施旅行禁令理由的正当性。这是因为，从911事件起，在美国本土发动袭击的恐怖分子没有一个是来自禁令中的7个国家。
而911事件中的袭击者则是来自沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及和黎巴嫩。这些国家没有被列在旅行禁令的国家名单中。
对此，特朗普对该法官、以及整个法院制度提出了批评。
他在推特上写道：“这个所谓的法官的意见——基本上将执法从我们国家剥离走——是荒谬的，它将被推翻！”
据路透社引述，几家科技公司在信中写道：“我们随时准备为您的行政部门提供协助，以挖掘其它可能性，来确保我们员工的旅行能够是可预测的方式、且不会有不当的延误。”
“我们担心…你最近的行政命令将影响许多在美国努力工作、并为我国的成功做出贡献的签证持有者…我们发展公司的能力、以及创造就业的能力，取决于不同背景的移民的贡献。”
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